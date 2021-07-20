С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели

В Минобороны сообщили, что «на полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели».

Отмечается, что, «по данным средств объективного контроля, цель поражена».

В ведомстве отметили, что проведённые в рамках испытаний боевые стрельбы «подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надёжность российской военной техники ПВО».

В Минобороны добавили, что «после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что система ПВО С-500, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» находятся на подходе к принятию на боевое дежурство.