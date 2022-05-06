«Внезапно для противника»: в чём особенность ночной боевой работы армейской авиации РФ

Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» ВКС России во время ночного рейда уничтожили ряд объектов военной инфраструктуры ВСУ. Кадры этого удара продемонстрировало Минобороны РФ. Российская армия не в первый раз применяет «Аллигаторы» в тёмное время суток. Помимо объектов украинской военной инфраструктуры, они ведут охоту за бронетехникой и средствами ПВО противника. Также Ка-52 нередко действуют в связке с ударными вертолётами Ми-28Н «Ночной охотник», которые специально приспособлены для выполнения задач после захода солнца. По мнению экспертов, боевая работа в тёмное время суток вносит ощутимый вклад в подавление оборонительных возможностей ВСУ.

Минобороны России опубликовало видео ночной боевой работы разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Сообщается, что винтокрылые машины нанесли удары по ряду объектов украинской армии.

«Лётчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту ВСУ», — говорится в Telegram-канале военного ведомства РФ.

На кадрах запечатлены укладка боеприпасов в блок пуска ракет, взлёт двух машин и непосредственно сами удары по объектам украинских формирований.

Вооружённые силы РФ не в первый раз применяют «Аллигаторы» в тёмное время суток. Помимо объектов военной инфраструктуры ВСУ, они ведут охоту за украинскими танками, БМП, БТР и средствами ПВО. Полёты выполняются на малых высотах и в сложных метеорологических условиях.

«Вскрывать оборону ВСУ»

Как отметили опрошенные RT эксперты, применение армейской авиации в спецоперации на Украине вносит существенный вклад в поражение сил противника вблизи линии соприкосновения. По словам заслуженного военного лётчика РФ генерал-майора Владимира Попова, армейская авиация предназначена прежде всего для огневой поддержки сухопутных войск и высадки десанта.

«Главное преимущество вертолётов заключается в том, что они, как правило, появляются внезапно для противника, а современное вооружение позволяет им наносить удары с достаточно больших расстояний», — пояснил Попов в комментарии RT.

Особое значение, как говорит эксперт, в ходе спецоперации имеют ночные авиаудары. По словам Попова, под покровом темноты серьёзно повышаются скрытность и, как следствие, безопасность полётов винтокрылых машин Воздушно-космических сил РФ.

Также по теме «Оружие очень высокого качества»: на что способны российские ракеты «Оникс» Ракетами «Оникс» в ходе спецоперации России на Украине уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, а также...

«Если говорить о боевых действиях на Украине, то здесь, конечно же, учитывается насыщенность средствами ПВО. Выполнять задачи днём бывает весьма опасно, а ночью ПВО противника, как правило, ослаблена. В светлое время суток нашим экипажам вертолётов приходится совершать сложное маневрирование, используя особенности рельефа и местности, чтобы уйти от обнаружения радиолокационными средствами неприятеля», — говорит Попов.

Как рассказал собеседник RT, удары ночью наносятся чаще всего по стационарным целям, которые обнаружила бортовая аппаратура вертолёта, либо по объектам, координаты которых были заранее установлены благодаря разведданным. При этом полёты после захода солнца требуют от лётчиков высокого профессионального мастерства, подчеркнул эксперт.

«Полёты ночью, как и днём, всё равно совершаются на малых и предельно малых высотах. Но в тёмное время суток видимость ограниченная, и лётчикам тяжелее контролировать высоту, тяжелее маневрировать, ориентироваться на местности и держать боевой порядок (строй. — RT). Однако всё это отрабатывается на учениях. Для опытного экипажа тут нет ничего невыполнимого», — отметил Попов.

В разговоре с RT авиационный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко также обратил внимание на сложность пилотирования вертолётов в тёмное время суток. Однако, как считает специалист, ночные авиаудары приносят ощутимую пользу ополчению Донбасса и наземным формированиям российской армии, которым в ходе спецоперации необходимо вскрывать оборону ВСУ с минимальными потерями.

Пуск противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1» с борта Ка-52

РИА Новости

© Виталий Тимкив

По словам Дрозденко, ночным вылетам всегда труднее противодействовать, чем дневным. И российская армейская авиация успешно использует естественные преимущества, которые есть в тёмное время суток, считает эксперт.

«Не секрет, что ВСУ получили от западных стран большое количество ПЗРК. Это один из главных врагов вертолётов, но у них слабая оптика. Результативность работы операторов ПЗРК ночью объективно ниже, чем днём. Да и в целом ночью внимание человека притупляется. Соответственно, для опытных лётчиков расширяются возможности эффективнее и безопаснее выполнять боевые задачи», — заявил Дрозденко.

В полной темноте

Как следует из данных Минобороны РФ, помимо Ка-52, боевые задачи в круглосуточном режиме в составе армейской авиации ВКС способны выполнять вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М, Ми-24П, Ми-26Т2В и ряд усовершенствованных модификаций Ми-8.

По словам экспертов, решать разведывательные и ударные задачи в тёмное время суток российским лётчикам помогают средства радиолокации, тепловизоры, навигационные комплексы и приборы ночного видения, в том числе специальные очки.

«Это штатное оборудование. Насколько я могу судить, оно есть почти на всех вертолётах, но, конечно, наиболее современные образцы установлены на разведывательно-ударных Ка-52 и Ми-28Н», — говорит Владимир Попов.

По информации Минобороны РФ, эти вертолёты часто отрабатывают совместные действия на учениях и вылетают на боевые задания в ходе спецоперации.

В материалах военного ведомства сообщается, что Ка-52 и Ми-28Н оснащены современным спутниковым навигационным оборудованием и тепловизионными системами наблюдения. Применение таких устройств облегчает экипажам поиск и уничтожение наземных целей. По оценке военных, с их появлением уровень боевой эффективности винтокрылых машин увеличился в 2,5 раза.

Также по теме «Наносить удары на десятки километров»: в чём уникальность сверхмощной российской самоходки «Малка» Экипажи самоходных установок большой мощности «Малка» нанесли успешные удары по позициям артиллерийских орудий украинской армии....

По данным Ассоциации вертолётной индустрии (Москва), Ка-52 оснащён оптико-электронной системой «Самшит-50», находящейся над кабиной. Ночью она обеспечивает поиск открыто расположенных и замаскированных целей на дальности до 7 км, используя оптический и тепловизионный диапазоны. После определения их координат комплекс выдаёт целеуказание бортовым средствам поражения.

Также в тёмное время суток лётчики Ка-52 применяют турельную оптико-электронную систему ТОЭС-520. Она позволяет вести наблюдение за местностью, обнаруживать наземные ориентиры и препятствия.

Доступной широкой публике информации об оборудовании Ми-28Н для обзора в тёмное время суток практически нет. Однако в СМИ можно встретить данные о том, что вертолёт может распознавать цели в полной темноте с помощью тепловизора и дальномера на дистанции до 10 км.

Вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник»

© Минобороны России

В материалах госкорпорации «Ростех» сообщается, что ещё на этапе создания (во второй половине 1990-х годов) «Ночной охотник» получил усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), позволяющее «эффективно использовать мощь вертолёта в тёмное время суток».

Парк «Ночных охотников» и «Аллигаторов» проходит модернизацию до уровня Ми-28НМ и Ка-52М. Эксперты называют одной из целей обновления этих машин улучшение характеристик разведывательной и боевой работы в тёмное время суток.

«Сейчас модернизация разведывательно-ударных вертолётов ВКС проводится с учётом опыта, полученного прежде всего в Сирии. Вертолёты оснащаются оптико-электронными системами, которые связаны со шлемом лётчика и позволяют ему осуществлять поиск и обнаружение объекта для нанесения удара, в том числе и ночью», — заявил Дрозденко.

Также модернизация затронула очки ночного видения, которые крепятся на шлемах членов экипажа. В частности, новые образцы были созданы для лётчиков Ми-28НМ. Их наименование не уточняется, однако известно, что три года назад ОАО «НПО Геофизика‒НВ» (Москва) представила в Госдуме очки ночного видения третьего поколения типа «ГЕО-ОНВ1», которые по ряду показателей превзошли американские аналоги.

На сайте предприятия говорится, что изделие в модификации «ГЕО-ОНВ1-01» позволяет лётчикам обнаруживать ночью объекты на расстоянии от 1,2 до 7,3 км.

По словам Попова, боевые действия в Сирии и спецоперация на Украине продемонстрировали значимость дальнейшего совершенствования технических средств обеспечения ночной работы армейской авиации. Эксперт полагает, что в будущем российские пилоты получат более широкие возможности для осуществления так называемой «свободной охоты в тёмное время суток».

«Важнейшая задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы в перспективе оснастить наши ударные вертолёты новыми пилотажными комплексами, которые снимут нагрузку на экипаж, и средствами обнаружения, которые смогут более эффективно распознавать в том числе хорошо замаскированные объекты противника», — подытожил Попов.