Минобороны России показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

Российские ударные вертолёты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику в ходе ночного налёта на украинский опорный пункт.

РИА Новости

Минобороны России опубликовало соответствующие кадры. На видео показан ночной вылет вертолётов на боевое задание. Ранее Минобороны России показало видео пусков ракет морского базирования «Калибр» по военным объектам Украины.