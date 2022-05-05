Минобороны России показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

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Российские ударные вертолёты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику в ходе ночного налёта на украинский опорный пункт.
Минобороны России показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт
  • РИА Новости

Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.

На видео показан ночной вылет вертолётов на боевое задание.

Ранее Минобороны России показало видео пусков ракет морского базирования «Калибр» по военным объектам Украины.

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