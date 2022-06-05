«Линейка высокоэффективных комплексов»: как совершенствуются миноискатели российской армии

В ходе специального учения в Армении военнослужащие ВС РФ применили миноискатели ИНВУ-3М «Коршун». Об этом сообщает Минобороны России. Этот прибор — новейший отечественный переносной бесконтактный локатор, способный обнаруживать взрывные устройства с радиоэлектронными компонентами и схемами. По мнению экспертов, «Коршун» можно назвать лучшим в мире комплексом в своём классе. Наряду с ним для поиска разнообразных мин и фугасов российские ВС используют такие современные аппараты, как ИМП-С2, ПИПЛ, МГ-1И и машину дистанционного разминирования «Листва». Как считают эксперты, на сегодняшний день армия РФ оснащена всем необходимым оборудованием для фиксации самых опасных взрывчатых устройств.

Дислоцированные в Армении военнослужащие Инженерных войск ВС РФ в ходе специального учения применили миноискатели ИНВУ-3М «Коршун». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Военнослужащие в составе подразделения выполнили инженерную разведку, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, установку минно-взрывных заграждений, оборудовали командные пункты в высокогорных районах для выполнения дальнейших задач. Инженеры применяли специальную технику, миноискатели «Коршун», а также задействовали минно-розыскных собак», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Защита от подрыва

«Коршун» — новейший переносной бесконтактный миноискатель, способный обнаруживать взрывные устройства (ВУ), имеющие радиоэлектронные компоненты и схемы.

Как сказал ранее начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов, ИНВУ-3М позволяет обнаруживать управляемые минно-взрывные устройства, «содержащие полупроводниковые компоненты как в активном, так и в выключенном состоянии».

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По словам офицера, с помощью «Коршуна» может проводиться проверка дорог и зданий на наличие управляемых по радиоканалам фугасов и мин — данные виды взрывных устройств как раз содержат полупроводники. Помимо этого, переносной комплекс помогает обнаружить тайники с боеприпасами, средствами связи, оружием, аппаратурой управления взрывом и электронными устройствами временного замедления.

Конструктивно «Коршун» состоит из приёмопередатчика, антенной системы, пульта управления и индикации, автономного источника питания, соединённых между собой кабелями.

Как следует из открытых данных, применение «Коршуна» совместно с другими средствами инженерной разведки и разминирования призвано обеспечить движение и манёвр наземных группировок.

В Сирии и Нагорном Карабахе ИНВУ-3М использовался для поиска взрывоопасных предметов в населённых пунктах и за их пределами. В частности, он применялся для разминирования знаменитого исторического комплекса в Пальмире.

Главным достоинством ИНВУ-3М является его способность фиксировать взрывоопасные предметы на дальности до 30 м в грунте, снегу, в различных конструкциях и за преградами. В горных условиях этот аппарат необходим для поиска ВУ в скальной породе.

«Данный прибор способен обнаруживать взрывные устройства, находящиеся за стенами из бетона и кирпича, заборами из колючей проволоки и металлической сетки, под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Темп поиска в 40—50 раз выше темпа поиска металлодетектором», — отмечается в материалах военного ведомства РФ.

Военнослужащий Инженерных войск ВС РФ с аппаратурой «Коршуна»

© Министерство обороны РФ

По своим параметрам «Коршун» значительно превосходит миноискатели ИМП-2 и ИМП-С, относящиеся к предыдущему поколению техники Инженерных войск РФ.

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин назвал «Коршун» эффективным и востребованным в российских ВС миноискателем.

«Этот комплекс снижает риск для сапёра и увеличивает скорость обнаружения ВУ. Классический миноискатель работает по принципу металлоискателя и обнаруживает мину по её металлическому корпусу. Однако корпус современных мин часто бывает пластиковым. Преимущество «Коршуна» заключается в том, что он реагирует именно на электронные элементы взрывных устройств», — пояснил Бутырин.

По словам эксперта, в своём классе ИНВУ-3М является самым эффективным комплексом в мире. Столь высокую оценку «Коршуну» Бутырин обосновал такими качествами аппарата, как широкий спектр обнаружения ВУ, мобильность и скромная рабочая масса.

Ещё одним современным переносным миноискателем в арсенале российской армии является ИМП-С2. По информации Минобороны РФ, комплекс предназначен для обнаружения противопехотных и противотанковых мин, «у которых корпуса, взрыватели и детали изготовлены из металла», а сами мины могут быть установлены «на поверхности грунта, в грунте (снегу, воде), под покрытиями дорог и на объектах».

В зависимости от типа ВУ и взрывателя ИМП-С2 может обнаруживать опасные предметы на дистанции от 5 до 50 м. Масса миноискателя в рабочем положении составляет 2,7 кг, время непрерывной работы без замены элементов питания — восемь часов. Благодаря этому аппарату военнослужащий способен за один час обследовать территорию в 300 кв. м.

Вместе с ИМП-С2 инженерные подразделения ВС РФ нередко используют переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ. Этот прибор позволяет прокладывать путь войскам через минные поля, штурмовать здания и сооружения, которые заминированы противником.

Переносной миноискатель ИМП-С2

© Министерство обороны РФ

ПИПЛ способен своевременно обнаруживать трассы и проводные линии для детонации мин и фугасов. В рабочем положении масса прибора составляет не более 3,5 кг, скорость ведения поиска — 3—5 км/ч. По данным Минобороны РФ, переносной искатель проводных линий применялся в Сирии и Лаосе.

Для поиска глубокозаложенных мин и фугасов российская армия применяет металлоискатель МГ-1И. Этот прибор был принят на снабжение Инженерных войск совсем недавно — в 2020 году.

МГ-1И предназначен для дистанционного обнаружения ВУ в металлических корпусах, закладок фугасных снарядов, схронов с оружием и боеприпасами, а также металлических предметов с селекцией металлов на цветные и чёрные. Глубина обнаружения этим металлоискателем взрывчатки и других предметов достигает 5 м. Поиск может осуществляться на земле, в воде и в строительных конструкциях.

«Миноискатель (МГ-1И. — RT) позволяет обнаруживать артиллерийскую миномётную мину калибра 120 мм на глубине 3,2 м, снаряд 152 мм — до 3,5 м, авиационную бомбу ФАБ-100 — 5 м. Время непрерывной работы миноискателя составляет четыре часа, время приведения прибора в рабочее положение — 2 мин, а скорость ведения поиска — 1—5 км/ч», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко обратил внимание на прогресс России в развитии самоходных дистанционных средств обнаружения и разминирования ВУ.

«На сегодняшний день по-прежнему велика роль сапёров с переносным оборудованием и служебных собак, но наряду с этим появляется техника дистанционного разминирования разнообразных взрывных устройств. Я имею в виду машины «Листва», которые сопровождают на боевом дежурстве мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами», — отметил эксперт.

Последние годы машины дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва» поступают в части РВСН, эксплуатирующие подвижные грунтовые комплексы «Ярс». Производство этой техники развёрнуто на мощностях АО «Краснодарский приборный завод «Каскад».

Главная задача «Листвы» — защита колонны от подрыва ВУ, которые могут быть заложены разведывательно-диверсионной группой противника. «Листва» фактически заменяет целое сапёрное подразделение.

На боевом дежурстве МДР движется впереди колонны. Аппаратура «Листвы» способна обнаруживать взрывчатку на дальности до 100 м и проводить разминирование на расстоянии до 70 м.

«Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв», — поясняется в материалах Минобороны РФ.

МДР 15М107 «Листва»

© RT / Алексей Заквасин

Динамичное развитие

Как полагает Александр Бутырин, развитие средств обнаружения мин и фугасов имеет большое значение из-за постоянного совершенствования взрывоопасных устройств. По словам эксперта, современные ВУ достаточно сложно обнаружить миноискателями предыдущих поколений.

«Сложность их обнаружения заключается в развитии новых технологий в области электроники и различных материалов. Я уже говорил ранее про пластиковые мины, которые классический металлоискатель может не заметить. Помимо них, с развитием мобильной связи и электроники расширилось и применение взрывных устройств радиоуправляемого действия», — говорит Бутырин.

Однако, по мнению эксперта, Инженерные войска и оборонная промышленность РФ тщательно анализируют ситуацию, разрабатывая более совершенные средства обнаружения ВУ. Часть из них ежегодно демонстрируется на международном военно-техническом форуме «Армия».

Высокую оценку современным отечественным миноискателям дал и Александр Хроленко. По словам эксперта, в арсенал Инженерных войск РФ входит «целая линейка высокоэффективных комплексов».

«Для маскировки ВУ часто используется пластиковый корпус и иные типы немагнитных оболочек, увеличивается номенклатура управляемых взрывных устройств. Но технологии их обнаружения тоже динамично развиваются. На сегодняшний день у российской армии есть все средства по блокированию сигналов подрыва и поиска ВУ, помещённых в неметаллические корпуса», — подытожил Хроленко.