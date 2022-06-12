«На десятилетия вперёд»: какое новейшее вооружение получит российская армия в ближайшее время

Развитие российской оборонки вышло на уровень, позволяющий изготавливать совершенно новые высокоэффективные типы вооружения. Такую точку зрения высказали опрошенные RT эксперты. В числе не самых известных широкой публике, но важных для укрепления обороноспособности страны перспективных изделий военного назначения — стратегический бомбардировщик ПАК ДА, тяжёлый беспилотник «Альтиус», подвижный ракетный комплекс «Сирена-М», БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» и сверхдальний ПЗРК «Метка».

Российская оборонная промышленность достигла уровня развития, позволяющего создавать новые вооружения, значительная часть которых полностью лишена советской технологической родословной. Такое мнение выразили опрошенные RT военные эксперты к 30-летию учреждения Дня России.

«Прогресс, о котором идёт речь, касается самых разных направлений, таких как авиация, ПВО, ракетная техника, бронетехника. Наука и промышленность России интенсивно работают над тем, чтобы вооружённые силы обладали изделиями, способными существенно укрепить оборонный потенциал РФ на десятилетия вперёд», — отметил в комментарии RT военный обозреватель Александр Хроленко.

Авиационные новации

Абсолютным новичком из перспективной авиационной техники России является проект стратегического бомбардировщика ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). В настоящее время идёт сборка первого опытного образца. Предполагается, что в перспективе эта машина заменит «стратегов» Ту-160 и Ту-95МС.

ПАК ДА получит нетрадиционную для отечественной авиации аэродинамическую схему «летающее крыло». Из эскизов, распространённых Минобороны РФ, следует, что вооружение бомбардировщика будет размещаться внутри фюзеляжа. Аналогичной опцией российские конструкторы ранее наделили истребитель пятого поколения Су-57.

Плоские геометрические очертания ПАК ДА призваны значительно снизить радиолокационную заметность. Также с этой целью в конструкции самолёта будут широко использоваться радиопоглощающие материалы. Все эти решения должны сделать машину практически незаметной для средств ПВО потенциального противника.

От самолётов предыдущего поколения ПАК ДА будет отличаться более высокой боевой нагрузкой, продолжительным временем нахождения на боевом дежурстве, способностью приземляться и взлетать практически с любых аэродромов.

Ближайшим конкурентом российского бомбардировщика считается новейший американский «стратег» B-21 Raider. Однако перед разработчиками ПАК ДА стоит задача превзойти по боевым характеристикам самолёт ВВС США.

Ожидается, что первый полёт отечественной машины состоится в 2025—2026 годах, а серийное производство стартует в конце 2020-х на Казанском авиационном заводе.

В сфере беспилотной авиации широкие перспективы для российской армии открывает успешная реализация проекта создания многоцелевого средневысотного тяжёлого БПЛА «Альтиус».

В феврале прошлого года Минобороны РФ заключило контракт на производство первой партии этих беспилотников на мощностях Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Если не считать находящийся на испытаниях разведывательно-ударный аппарат «Охотник», на некоторое время «Альтиус» станет самым крупным БПЛА российских вооружённых сил и во многом превзойдёт по возможностям «Орион» («Иноходец»), который с недавних пор поступает в войска и применяется в спецоперации на Украине.

БПЛА «Альтиус»

© Минобороны России

Взлётный вес новейшего беспилотника составляет 5—6 т, масса боевой нагрузки — до 2 т, размах крыла — 28,5 м, дальность полёта — до 10 тыс. км, время полёта — до 48 часов.

«Альтиус» выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха. Важной особенностью этого БПЛА является цельнокомпозитный корпус, что при крупных габаритах аппарата помогает уменьшить его массу.

Объём полезной нагрузки позволяет разместить на БПЛА различные ударные вооружения, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), системы разведки и наблюдения, средства спутниковой связи и спутниковый канал управления.

Для РВСН и армии

Интенсивные работы отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) ведёт и по созданию образцов нового поколения наземной техники. Например, для нужд РВСН разрабатывается подвижный ракетный комплекс «Сирена-М».

Его задача — своевременно передать сигналы боевого управления на пуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в случае нанесения противником массированного ядерного удара. В СМИ такие боеприпасы окрестили «ракетами Судного дня».

Предполагается, что «Сирена-М» станет частью автоматизированной системы управления «Периметр». На Западе она больше известна под наименованием «Мёртвая рука» (Dead hand). «Периметр» гарантирует ответный ракетно-ядерный удар в случае масштабной агрессии против России и поражения противником объектов командной инфраструктуры нашей страны.

Также по теме «Линейка высокоэффективных комплексов»: как совершенствуются миноискатели российской армии В ходе специального учения в Армении военнослужащие ВС РФ применили миноискатели ИНВУ-3М «Коршун». Об этом сообщает Минобороны России....

Характеристики «Сирены-М» не раскрываются. Однако известно, что незадолго до распада СССР на вооружение РВСН был принят аналогичный комплекс трансляции сигналов боевого управления. Его ракета была оснащена специальным баллистическим блоком с комплексом оборудования для радиопередачи приказа на применение ядерных сил.

Как полагают эксперты, «Сирена-М» создаётся с использованием прорывных разработок отечественной науки и промышленности в сфере связи, шифрования и автоматизации процессов управления. Поставка партии новейшего комплекса РВСН должна быть выполнена до 2025 года.

Готовятся к пополнению и Сухопутные войска РФ. В ближайшее время на их вооружение должна быть принята уникальная БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Эта машина представляет собой новейшую бронированную гусеничную платформу, в арсенал которой входят 57-мм автоматическая пушка, противотанковые установки «Корнет» и комплекс «Булат» с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники.

«Особенностью информационно-управляющей системы вооружения боевого модуля «Эпоха» является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождения, подготовки и выдачи экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочерёдному применению двух каналов огневого поражения», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

Широкая публика узнала о Б-19 благодаря её дебюту на совместном стратегическом учении (ССУ) «Запад-2021», в котором участвовали подразделения РФ и Белоруссии.

БМП Б-19 на ССУ «Запад–2021

© Минобороны России

В конце прошлого года в интервью «Красной звезде» главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков заявил, что вооружение Б-19 позволяет экипажу бронемашины поражать воздушные и наземные цели на больших дальностях.

Напомним, что незадолго до появления Б-19 отечественная промышленность начала развивать направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, в том числе не имеющего аналогов в мире 57-мм снаряда.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов рассказал, что в настоящее время в Сухопутных войсках ВС РФ преобладает бронетехника, оснащённая 30-мм орудиями, которые не всегда позволяют наносить эффективное огневое поражение.

«На мой взгляд, массовый переход на калибр 57 мм неизбежен по причине совершенствования средств защиты бронемашин. По понятным причинам такие пушки, да ещё и с новыми боеприпасами, будут значительно мощнее орудий калибра 30 мм», — говорит Суворов.

Также по теме «Автономность и помехозащищённость»: как новые навигационные системы повышают возможности российских боевых БПЛА Группа компаний «Калашников» создала автономную навигационную систему для беспилотников. Прибор не зависит от спутниковых сигналов и...

Помимо Б-19, ещё одной новинкой в арсенале Сухопутных войск РФ станет переносной зенитный комплекс «Метка». Характеристики новейшего ПЗРК раскрываются. Однако официально сообщается, что он будет выстреливать ракетой с головкой самонаведения, устойчивой ко всем видам оптических помех.

В октябре на сайте «Ростеха» появился материал, в котором содержится описание новейшего российского ПЗРК, разрабатываемого коллективом коломенского Конструкторского бюро машиностроения.

Перед специалистами поставлена амбициозная задача — преодолеть текущий максимум дистанции поражения из переносного зенитного комплекса. На сегодняшний день дальность действия современных ПЗРК составляет 5—6 км, что не всегда позволяет эффективно перехватывать крылатые ракеты и различные типы беспилотников, включая дроны-камикадзе. По мнению экспертов, речь в материале «Ростеха» идёт именно о «Метке».

В настоящее время наиболее эффективным ПЗРК в мире считается комплекс «Верба». Его зенитная ракета 9М336 способна уничтожать летательные аппараты неприятеля в условиях оптических помех и в любое время суток.

«Безусловный приоритет»

В разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что залогом поступательного развития конструкторской мысли РФ являются соблюдение принципа самодостаточности оборонной отрасли и адекватные финансовые параметры государственной программы вооружения (ГПВ).

«Российский оборонно-промышленный комплекс самодостаточен в производстве важнейших видов вооружения во всех классах — от стрелкового до стратегического. Он не зависит от зарубежных технологических решений и ориентирован на выполнение ГПВ», — говорит Коротченко.

Также, как полагает эксперт, на развитие оборонки РФ положительно повлияли реформы ОПК, в ходе которых были созданы вертикально интегрированные холдинги.

«Появление таких структур позволило сконцентрировать на приоритетных направлениях финансовые интеллектуальные и производственные ресурсы. Количество образцов современного оружия действительно очень велико. Создание изделий нового поколения стало безусловным приоритетом российского ОПК», — резюмировал Коротченко.