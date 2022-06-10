«Визитная карточка своего поколения»: какую роль советский истребитель МиГ-23 сыграл в истории боевой авиации

55 лет назад первый полёт совершил серийный фронтовой истребитель МиГ-23. Его отличительной чертой стало крыло с изменяемой стреловидностью. В общей сложности было выпущено свыше 4,6 тыс. МиГ-23 различных модификаций, которые стояли на вооружении более 20 стран мира. Эти самолёты принимали участие во множестве вооружённых конфликтов. Аналитики называют МиГ-23 по-настоящему массовым истребителем, который надолго стал наиболее узнаваемой машиной советской фронтовой авиации.

10 июня 1967 года в небо впервые поднялся советский серийный фронтовой истребитель с крылом изменяемой стреловидности МиГ-23. Самолётом управлял заслуженный лётчик-испытатель Александр Федотов.

Работы по созданию новой машины стартовали в начале 1960-х годов в опытном конструкторском бюро (ОКБ) №155. Изначально самолёт разрабатывался как дальнейшее развитие истребителя МиГ-21. Главным конструктором проекта был назначен Григорий Седов, а общее руководство осуществлял Артём Микоян (на поздней стадии — Ростислав Беляков).

Одним из ключевых требований к новому самолёту была возможность взлёта с полевых аэродромов с короткими полосами, в том числе с грунтовой поверхностью. Кроме того, максимальная скорость истребителя должна была достигать 2500 км/ч, а дальность полёта — 2000 км, что на 17—25% превышало аналогичные показатели МиГ-21.

Машина также должна была получить функции многоцелевого истребителя, то есть быть способной поражать не только воздушные, но и наземные цели.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-21

РИА Новости

© Лев Поликашин

Первый прототип самолёта, получивший шифр Е-8, оказался неудачным. Эта машина во многом базировалась на конструкции МиГ-21. И в ходе испытаний стало ясно, что такой подход не позволяет добиться необходимых характеристик и нужно создавать принципиально новый истребитель.

Специалисты ОКБ-155 построили ещё два прототипа: 23-01 и 23-11. Последний отличала изменяемая стреловидность крыла, в то время как у 23-01 крыло было треугольным.

Возможность менять в полёте геометрию крыла позволяла лётчику в зависимости от задачи или условий корректировать взлётно-посадочные и маневровые характеристики машины.

Именно 23-11 в итоге и превратился в МиГ-23. Его серийное производство было развёрнуто в 1969 году на Московском машиностроительном заводе «Знамя Труда», а испытания и доводка машины продолжались вплоть до 1973 года.

Ветеран воздушных боёв

Как отметили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), МиГ-23 ознаменовал собой новый этап в истории ОКБ имени Микояна.

«Этот самолёт создавался для воздушного боя на средней дальности, многорежимного полёта и атаки цели с любого ракурса и на фоне земли. Изменяемая стреловидность крыла, радар и новые самонаводящиеся ракеты гарантировали выполнение этих требований», — говорится в материалах корпорации.

Максимальная скорость нового истребителя на высоте достигала 2500 км/ч, а практическая дальность полёта с нагрузкой — 1950 км. Длина разбега МиГ-23 составляла 550 м. Для сравнения: у МиГ-21 без применения стартовых пороховых ускорителей (СПРД) этот показатель равнялся 900 м, а с ними — 500 м.

Истребитель вооружался 23-мм пушкой ГШ-23Л. Кроме того, он мог оснащаться ракетами «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», а также неуправляемыми ракетами С-5, нести до 2 т бомбовой нагрузки.

Разработанное для МиГ-23 высокомеханизированное крыло могло занимать одно из трёх положений: 16°, 45°, 72°. Первое положение использовалось на взлётно-посадочных режимах и при полёте на максимальную дальность. Второе — для маневрирования на дозвуковых и околозвуковых скоростях. Третье — для полёта со сверхзвуковой скоростью.

Кабина МиГ-23М

© Akpch / Wikimedia Commons

Эксперты подчёркивают, что на МиГ-23 было установлено передовое для того времени оборудование. Так, радиоприцел «Сапфир-23МЛА» позволял выполнять перехват воздушной цели в свободном пространстве или на фоне земли в любое время суток и в любых метеоусловиях, а навигационно-пилотажная система «Полёт-21-23» автоматизировала решение задач ближней навигации.

Кроме того, МиГ-23 был оборудован системой приборного наведения «Лазурь-СМЛ», обеспечивающей сближение с воздушной целью по командам наземной автоматизированной системы наведения.

В аварийной ситуации лётчик мог воспользоваться катапультным креслом КМ-1М, которое позволяло покинуть самолёт на скорости свыше 130 км/ч во всём диапазоне высот. Кресло оснащалось автоматическим маяком «Комар-2М», начинавшим работать сразу после срабатывания парашютов.

Производство МиГ-23 было прекращено в 1985 году, а с вооружения российской армии его сняли в 1993 году (машину заменили более современные МиГ-29 и Су-27).

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Всего было выпущено 4640 боевых истребителей различных модификаций, в том числе около 769 учебных бортов. На базе МиГ-23 был также создан истребитель-бомбардировщик МиГ-27.

Самолёты серии МиГ-23 находились на вооружении более 20 стран мира, в том числе Алжира, Анголы, Болгарии, ГДР, Египта, Зимбабве, Ирака, Йемена, Кубы, Ливии, Намибии, Польши, Румынии, Северной Кореи, Сирии, Судана, Чехословакии, Шри-Ланки и Эфиопии.

Такая широкая география поставок позволила этому истребителю поучаствовать во множестве военных конфликтов. Так, МиГ-23 применялся ливийцами в ходе войны с Египтом в 1977 году. Причём с другой стороны самолёту противостоял МиГ-21.

Ливия применяла МиГ-23 также в ходе конфликта с Чадом (1978—1987 годы). ВВС Ирака активно использовали советские истребители во время войны с Ираном в 1980—1988 годах. Помимо этого, МиГ-23 применялся в ходе боевых действий в Афганистане, Ливане, Персидском заливе, а также в ряде других военных конфликтов.

Одним из последних эпизодов применения МиГ-23 на поле боя стал вооружённый конфликт в Сирии, где правительственные ВВС использовали эти машины для ударов по террористам.

«Воплощение наиболее современных решений»

Историки авиации Виктор Марковский и Игорь Приходченко называют МиГ-23 воплощением наиболее современных решений своего времени.

«Микояновский истребитель МиГ-23 на добрую четверть века стал наиболее узнаваемой машиной советской фронтовой авиации и настоящей визитной карточкой своего поколения. Самолёт являлся воплощением наиболее современных решений, начиная от новейших конструктивных материалов и технологий и до созданного специально для истребителя оборудования и вооружения. Помимо высоких характеристик, МиГ-23 изначально сочетал в себе универсальность многоцелевой машины, будучи способным выполнять задачи перехватчика и ударного самолёта для работы по наземным целям. Заслуженный самолёт стоял на защите неба Родины, проявил себя во многих военных конфликтах, был любим в войсках и приобрёл славу удачной и надёжной машины», — говорится в их книге «Истребитель МиГ-23. На защите неба Родины».

Истребитель МиГ-23 сирийских ВВС

РИА Новости

© Минобороны России

Аналогичного мнения придерживаются опрошенные RT эксперты. Как напомнил основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, МиГ-23 стал первым принятым на вооружение советским истребителем с крылом изменяемой геометрии.

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«Армия получила первый многорежимный самолёт, который мог взлетать с ограниченной по длине ВПП за счёт того, что крыло у него находилось во взлётном положении. Кроме того, у него было ещё два режима: это полёт на максимальной скорости и среднее положение крыла для крейсерского режима, который позволяет экономично расходовать топливо и совершать при этом полёт на высокой скорости с полезной нагрузкой», — отметил аналитик.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, реализованная на МиГ-23 схема с изменяемой геометрией крыла была также использована при создании ряда отечественных самолётов. Однако истребительная авиация следующего поколения пошла по иному пути.

«Машина оказалась очень удачная, несмотря на то что от изменяемой геометрии крыла впоследствии было решено отказаться, хотя на бомбардировщиках Ту-22 и Ту-160 она используется. Но на истребителях Су-27 и МиГ-29 уже применялась иная, более перспективная аэродинамическая схема», — рассказал собеседник RT.

Он также отметил, что для эксплуатации этого самолёта была нужна специальная подготовка лётчиков.

«Требовалась особая подготовка пилотов, повышенное внимание при взлёте и посадке, при изменении стреловидности. Но когда лётчик свою машину освоил полностью, она оказывалась манёвреннее и лучше, чем западные аналоги. Поэтому МиГ-23 достаточно долго находился на вооружении советской армии, а в некоторых странах его эксплуатировали вплоть до недавнего времени», — говорит Кнутов.

«Ставший массовым самолётом МиГ-23 мог конкурировать с F-4 Phantom, появившимся чуть раньше. Впоследствии модернизированные МиГ-23 могли на равных соперничать и с более современными американскими истребителями типа F-15 и F-16», — заключил Дмитрий Корнев.