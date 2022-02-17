Бомбардировщики ВКС России Ту-22 выполнили патрулирование над Белоруссией
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«Продолжительность полёта составила около трёх часов. На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России. В настоящее время все самолёты вернулись на аэродром базирования», — сообщило российское Министерство обороны.
Ранее военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с ходом совместных российско-белорусских учений.