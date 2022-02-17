Бомбардировщики ВКС России Ту-22 выполнили патрулирование над Белоруссией

Короткая ссылка
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России в ходе проведения совместного учения «Союзная решимость — 2022» выполнили трёхчасовое патрулирование над Белоруссией.
Бомбардировщики ВКС России Ту-22 выполнили патрулирование над Белоруссией
  • AP

«Продолжительность полёта составила около трёх часов. На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России. В настоящее время все самолёты вернулись на аэродром базирования», — сообщило российское Министерство обороны.

Ранее военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с ходом совместных российско-белорусских учений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить