Бомбардировщики ВКС России Ту-22 выполнили патрулирование над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России в ходе проведения совместного учения «Союзная решимость — 2022» выполнили трёхчасовое патрулирование над Белоруссией.

«Продолжительность полёта составила около трёх часов. На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России. В настоящее время все самолёты вернулись на аэродром базирования», — сообщило российское Министерство обороны.

Ранее военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с ходом совместных российско-белорусских учений.