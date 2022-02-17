Лукашенко прибыл на российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с ходом совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».

Как сообщает БЕЛТА, на полигоне Осиповичский сегодня состоится розыгрыш тактического эпизода, в ходе которого будут задействованы ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения ВДВ России.

Ранее военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что после окончания совместных учений ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется на территории республики.