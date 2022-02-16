Лётчики России и Белоруссии провели условный воздушный бой в рамках учений

Военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.

«Белорусские лётчики на самолётах Су-30СМ и их российские коллеги на самолётах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах — от 200 до 1000 м», — говорится в заявлении Минобороны Белоруссии.

Военнослужащие поочерёдно имитировали действия противника. Перед атакующими стояла задача «сесть на хвост» самолёта-противника и ликвидировать его.

Ранее в рамках контактов глав Минобороны Украины и Белоруссии Алексея Резникова и Виктора Хренина стороны договорились о посещении военными атташе стран учений, проводимых на территории государств.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что после окончания совместных учений ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется на территории республики.