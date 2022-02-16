Глава МИД Белоруссии: после учений в стране не останется ни одного военнослужащего России
- РИА Новости
Как пишет БЕЛТА, об этом сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», — сказал он на пресс-конференции.
По его словам, количество задействованных военных и техники не превышает параметры венского документа 2011 года, а также не нарушает его положения.
Ранее сообщалось, что украинский атташе по вопросам обороны посетил российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» на территории республики.