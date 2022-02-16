Глава МИД Белоруссии: после учений в стране не останется ни одного военнослужащего России

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Ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется в Белоруссии после окончания совместных учений.
Глава МИД Белоруссии: после учений в стране не останется ни одного военнослужащего России
  • РИА Новости

Как пишет БЕЛТА, об этом сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, количество задействованных военных и техники не превышает параметры венского документа 2011 года, а также не нарушает его положения.

Ранее сообщалось, что украинский атташе по вопросам обороны посетил российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» на территории республики.

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