Украинский военный атташе посетил российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022»

Украинский атташе по вопросам обороны посетил российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» на территории республики, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Белоруссии, сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно», — цитирует его РИА Новости.

Министр напомнил о диалоге с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которого он заверил Резникова в том, что для Украины республика не представляет угрозы.

«На Украине особенно тёплые чувства до белорусского народа, мы заинтересованы сохранить добрососедские отношения. Он заверил меня, что никаких угроз с территории Белоруссии для Украины нет и не будет», — добавил глава Минобороны Украины.

Ранее в рамках контактов глав Минобороны Украины и Белоруссии Алексея Резникова и Виктора Хренина стороны договорились о посещении военными атташе стран учений, проводимых на территории государств.