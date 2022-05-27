«Современная боевая единица»: чем уникальна российская модернизированная подлодка «Алроса»

Усовершенствованная российская дизель-электрическая подлодка «Алроса» вскоре приступит к финальному этапу испытаний, по окончании которого она будет передана Черноморскому флоту. Об этом сообщает газета «Красная звезда». «Алроса» относится к уникальному проекту 877В «Палтус», главной особенностью которого является малошумный водомётный движитель. После модернизации субмарина получила новое электронное оборудование и ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». По мнению экспертов, обновлённая «Алроса» стала современной военно-морской платформой, которая технически готова выполнять актуальные боевые задачи.

В ближайшее время модернизированная дизель-электрическая подлодка «Алроса» приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний, по завершении которой она будет передана Черноморскому флоту (ЧФ). Об этом сообщает издание «Красная звезда».

Отмечается, что ранее экипаж субмарины завершил швартовые испытания, однако точные сроки возвращения подлодки в боевой строй не называются.

«Сейчас мы уже успешно завершили швартовые испытания. Из последних элементов — простреляли торпедные аппараты водой с воздухом, проверили в работе все механизмы и агрегаты, нареканий не возникло», — цитирует газета командира «Алросы» капитана 3-го ранга Ивана Фёдорова.

В последние годы субмарина находилась на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) в Севастополе, где она была разобрана, а затем собрана заново с заменой всех необходимых элементов.

«В ходе ремонтных работ лодка проходила модернизацию и обрела новые технические и боевые возможности… Нареканий к работе специалистов завода нет. Очень качественно всё сделано, разбирали и собирали лодку очень бережно, можно сказать, с любовью», — рассказал Фёдоров.

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Так, на подлодке появились новые системы связи, навигационный комплекс, полностью заменена донно-забортная арматура, аккумуляторные батареи. Из слов командира «Алросы» следует, что субмарина также получила автоматизированное оборудование.

Кроме того, как и другие подлодки Черноморского флота, модернизированная «Алроса» способна вести стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» максимальной дальностью от 1,4 тыс. до 2,6 тыс. км.

По информации Минобороны РФ, «Калибр» предназначен для уничтожения «широкого спектра наземных, морских надводных и подводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия противника».

В настоящее время Черноморский флот широко применяет крылатые ракеты для поражения партий иностранного оружия, различных объектов инфраструктуры ВСУ, оборонных предприятий и скоплений тяжёлой бронетехники неприятеля.

«Не давать себя обнаружить»

Работы на «Алросе» начались в 2014 году и были закончены в первой половине мая 2022-го. По информации ТАСС, после завершения всех испытаний субмарина вернётся в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.

«Алроса» — старейшая подлодка в составе ЧФ. Она была построена на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород) по уникальному проекту 877В «Палтус» в конце 1980-х годов. В боевой строй Черноморского флота субмарина вошла 30 декабря 1990 года. Россиянам «Алроса» знакома по фильму «72 метра».

«Алроса» в бухте Севастополя

© Министерство обороны РФ

Главная особенность проекта 877В заключается в наличии водомётного движителя вместо традиционного гребного винта, что позволило существенно уменьшить заметность «Алросы».

«Этот двигатель действительно делает её намного менее шумной. «Алроса» способна выполнять основную задачу дизельных подлодок — находиться в режиме боевого патрулирования на удалении от баз, идти на минимальной скорости и не давать себя обнаружить. Это позволяет нанести неожиданный торпедный или ракетный удар по противнику», — отметил в разговоре с RT председатель ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ) капитан 1-го ранга в отставке Олег Шведков.

Аналогичной точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. В комментарии RT он назвал водомётный движитель важным элементом снижения шумности подлодки.

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«С таким двигателем исчезает линия, которая идёт от движителя к винту. Так или иначе винт создаёт шум, и гипотетически подлодку можно обнаружить. Водомёт делает подлодку значительно тише», — пояснил Литовкин.

Подводное водоизмещение «Алросы» составляет 3950 т, наибольшая длина — 76,2 м, скорость — 10—17 узлов, предельная глубина погружения — 300 м, автономность — 45 суток, численность экипажа — 52 человека. До модернизации «Алроса» была носителем мин, торпедного вооружения и зенитного ракетного комплекса «Стрела-3».

После распада СССР «Алроса» оказалась предметом спора между Россией и Украиной. С 1992 по 1996 годы экипаж субмарины не выходил в море из-за отсутствия аккумуляторных батарей. В 1997-м, после заключения пакета соглашений между Москвой и Киевом, над ней был поднят Андреевский флаг.

До начала 2014 года «Алроса» была единственной подлодкой Черноморского флота. Ситуация изменилась с передачей ЧФ шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка»: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино».

Подлодка ЧФ «Алроса»

РИА Новости

© Виталий Аньков

Эти субмарины оснащены современным автоматизированным оборудованием, новыми гидроакустическими и навигационными комплексами, торпедами и ракетами «Калибр». Как сообщает «Красная звезда», по своему потенциалу «Алроса» приблизилась к субмаринам проекта 636.3.

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По словам экспертов, «Варшавянка» представляет собой улучшенную модификацию позднесоветского «Палтуса». Однако, несмотря на техническую схожесть, модернизация «Алросы» стала серьёзным испытанием для российской судостроительной промышленности.

«Алроса» была главным образом носителем торпедного вооружения, и переделать торпедную подлодку под применение ракетного оружия — непростая задача», — говорит Шведков.

Дмитрий Литовкин, в свою очередь, полагает, что «Алроса» получила новые системы целеуказания и управления, позволяющие запускать «Калибры». При этом он отмечает, что модернизированная подлодка сохранила возможность применять торпеды.

«Важным достижением в модернизации «Алросы» стала, конечно же, возможность применять крылатые ракеты «Калибр». Это естественным образом повысило боевой потенциал субмарины. Теперь «Алросу» можно назвать торпедно-ракетной подлодкой. На корабль поставили новую систему управления вооружением, современную электронику. В результате «Алроса» превратилась в современную боевую единицу Черноморского флота», — подчеркнул Литовкин.

«Начнёт наносить удары»

Как полагают эксперты, возвращение «Алросы» в боевой строй серьёзно усилит оборонительные, разведывательные и ударные возможности Черноморского флота. По мнению аналитиков, если испытания подлодки завершатся в ближайшее время, то она, вероятно, будет задействована в спецоперации на Украине.

«Этот корабль может быть привлечён к СВО. Технически «Алроса» полностью готова, и экипажу могут приказать выполнить определённое количество боевых задач. Соответственно, можно ожидать, что «Алроса», как и другие силы Черноморского флота, начнёт наносить удары по объектам ВСУ», — рассуждает Литовкин.

Также он не исключает, что в случае открытия проливов Босфор и Дарданеллы «Алроса» будет выполнять задачи по наблюдению за натовскими кораблями, пресечению возможных диверсий и иных агрессивных акций со стороны флота Североатлантического альянса.

Экипаж субмарины «Алроса»

© Министерство обороны РФ

Напомним, что в конце февраля Анкара воспользовалась положением конвенции Монтрё и закрыла проход через проливы для всех военных кораблей. Официальные лица Турции неоднократно заявляли, что не поддерживают появление в Чёрном море кораблей нечерноморских стран НАТО и любые действия, которые способны спровоцировать конфликт в регионе.

Однако в середине мая командующий ВМС Североатлантического альянса Кит Блаунт заявил, что НАТО не планирует «долго оставаться» вне черноморской акватории.

Как полагают эксперты, ситуация вокруг Чёрного моря может серьёзным образом обостриться из-за требований США и Великобритании по снятию морской блокады Украины для вывоза зерна. Москва опасается, что западный морской транспорт будет использоваться для передачи оружия киевскому режиму.

Олег Шведков считает, что рано или поздно в Чёрном море появятся корабли нечерноморских стран — членов альянса и российским силам, в том числе «Алросе», придётся брать их на сопровождение. Кроме того, с открытием проливов модернизированная подлодка проекта 877В сможет нести службу в Средиземном море, где широко присутствует натовский флот.

«Очевидно, что «Алроса» нужна Черноморскому флоту. Но думаю, что её дежурство не будет ограничено лишь Чёрным морем. Российские дизель-электрические подлодки действуют и в акватории Средиземного моря. После возвращения в строй задач у экипажа «Алросы» будет предостаточно», — подытожил Шведков.