«Запас технологического превосходства»: ракеты «Сармат» будут стоять на вооружении РВСН до 2070-х годов

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет стоять на вооружении до 2070-х годов благодаря заложенным тактико-техническим характеристикам. Об этом сообщил заместитель командующего РВСН Сергей Пороскун. Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Вашингтону не нравятся новейшие виды вооружений России, в том числе ракета «Сармат». Военные эксперты отмечают, что российские стратегические силы благодаря «Сармату» обновили наземный компонент ядерной триады, получив долговременное преимущество перед США.

Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет стоять на вооружении российских стратегических сил до 2070-х годов. Об этом в передаче «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» заявил замкомандующего РВСН Сергей Пороскун.

«Это перспективный ракетный комплекс, который будет стоять на боевом дежурстве ближайшие 50 лет. Такую уверенность дают прежде всего заложенные тактико-технические характеристики. Данная ракета изготовлена только на комплектующих элементах российского производства, большая надежность заложена в данный ракетный комплекс. Вот это дает основания так рассуждать», — сообщил российский военачальник.

По словам Сергея Пороскуна, в настоящее время идет подготовка инфраструктуры, а также формируется личный состав от сержанта до командира дивизии для постановки «на боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат»... в Ужурском ракетном соединении» уже в этом году.

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В течение ближайших 50 лет «Сармат» станет самой мощной ракетой в ядерном щите России благодаря заложенным в неё передовым технологическим решениям, подчеркнул заместитель командующего РВСН.

В свою очередь, создатель ракеты «Сармат», генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь сообщил, что благодаря высокой скорости при старте, ракета может избежать обнаружения системами ПРО. Такие скоростные характеристики достигаются благодаря использованию уникального жидкотопливного двигателя, что отличает «Сармат» от твердотопливных американских баллистических ракет, пояснил Дегтярь.

«Подобного «Сармата» в США нет. Они ориентированы в основном на твердотопливную тематику. И суть заключается в том, что просто-напросто у нас лучшие двигатели, которые работают на жидком топливе, и которые до сих пор не могут быть освоены в производстве Соединенных Штатов», — рассказал конструктор в эфире «Звезды».

Исторический запуск

Напомним, первый пуск ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Президент России Владимир Путин, поздравляя военных с успешным запуском, сказал, что это «большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии».

«Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — подчеркнул Путин.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области

РИА Новости

© Минобороны России

Ракета РС-28 «Сармат» была разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева для замены советской межконтинентальной ракеты Р-36М2 «Воевода».

Точные технические характеристики ракеты огласке не предавались, однако из данных, опубликованных СМИ, и заявлений официальных лиц следует, что общая масса изделия составляет около 200 т. При этом ракета может нести разделяющуюся головную часть массой до 10 т, которую «Сармат» способен доставить в любую точку мира по баллистической траектории через Северный или Южный полюсы планеты.

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Вскоре после первого запуска «Сармата» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев сообщил, что ракета может быть оснащена, в том числе, несколькими гиперзвуковыми боевым блоками «Авангард».

Ранее посол России Анатолий Антонов назвал «Сармат» одним из российских вооружений, которое вызывает серьёзное неудовольствие Вашингтона, и которое американская сторона хотела бы ограничить в рамках потенциального соглашения по контролю за вооружениями.

«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат», и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», — рассказал дипломат в эфире программы «Соловьев LIVE».

Срок годности

По словам экспертов, длительные сроки эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) являются общепринятой практикой. Однако с появлением «Сармата» Россия обновляет этот срок, в то время как другие страны продолжают использовать МБР срок эксплуатации которых уже находится на пределе.

К примеру, США продолжают использовать ракеты Minuteman III, принятые на вооружение в 1970 году, в качестве наземного компонента своей ядерной триады. Но в апреле прошлого года глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в сенате заявил, что американские стратегические силы не могут продолжать использовать эти ракеты для сдерживания РФ и Китая.

Запуск ракеты американской баллистической ракеты Minuteman III

AP

© Brittany E. N. Murphy / U.S. Army Space and Missile Defense Command

«Нельзя бесконечно продлевать срок службы чего бы то ни было, и я не могу полагаться на то, что осталось после холодной войны, чтобы обеспечивать сдерживание на протяжении всего необозримого будущего. Вот в чём фундаментальная причина», — так прозвучал ответ Ричарда на вопрос одного из сенаторов, зачем США нужна новая МБР.

Адмирал добавил, что «угрозам уровня 2030 года мне придётся противопоставлять систему вооружения из 1970-х годов». По его словам, технологии, использующиеся в Minuteman III, безнадёжно устарели.

«У нас осталось два переключателя конкретного типа, которые необходимы для центров управления пуском. Уже никто не умеет их делать, они устарели. Оно не стоит того, чтобы компания вкладывала в это свои силы», — подчеркнул Чарльз Ричард.

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Стоит отметить, что в начале этого года корпорация RAND (выполняет функции американского стратегического исследовательского центра) выпустила доклад, в котором сообщила о недовольстве американских политиков и экспертов программой GBSD (Стратегическое сдерживание наземного базирования), в рамках которой Пентагон должен получить новую МБР.

«Несколько видных НПО выразили своё разочарование по поводу первого бюджетного запроса президента, касающегося ядерной модернизации, и они продолжают призывать администрацию скорректировать задачи и темп внедрения программы GBSD или отложить её вовсе. Кроме того, ряд конгрессменов внёс на рассмотрение законопроект о приостановке или прекращении программы GBSD. Другие же дали понять, что поддержат отсрочку или сокращение финансирования разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты», — отмечалось в докладе RAND.

В беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко подчеркнул, что появление «Сармата» обеспечивает России не паритет, а преимущество в наземном компоненте ядерной триады на следующие 50 лет. При этом ракеты Minuteman, которые эксплуатируют США, уступают не только «Сармату», но и его советским предшественникам, добавил эксперт.

«У нас и раньше было преимущество, даже со старыми ракетами. Они превосходили Minuteman lll по всем характеристикам, а новые ракеты тем более. Это ещё один удачный скачок вперёд. Поэтому гарантированно, что в ближайшие 50 лет нас никто не догонит в сфере стратегического вооружения», — сказал собеседник RT.

«Сармат» не окажется в положении ракет Minuteman и не будет оставаться на службе через 50 лет из-за отсутствия альтернатив, как американские ракеты, ввиду своего технологического превосходства, считает Александр Хроленко.

«Американские ракеты, уступающие по многом характеристикам, стоят на вооружении с некоторыми модернизациями с 1960-х годов, что достаточно долго для ракет этого поколения. В свою очередь, запас технологического превосходства позволяет «Сармату» легко отслужить 50 лет», — отметил военный эксперт.

Заявляя о длительном сроке эксплуатации новых МБР, Россия даёт сигнал о своей уверенности в том, что их базовые технологии будут оставаться актуальными и в будущем, пояснил в интервью RT военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Боевое оснащение может меняться, система управления может совершенствоваться, но сама основа не изменится кардинально и сохранит свою актуальность очень долго», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, сохранение на вооружении США ракет Minuteman III говорит о том, что наземный компонент ядерной триады по-прежнему является их слабым местом, считает Василий Кашин.

«Наземный компонент у России всегда был развит гораздо сильнее, чем у Соединённых Штатов. У них основная ставка всегда делалась на морской компонент стратегических ядерных сил, поэтому у США только один тип межконтинентальных баллистических ракет — они давно не производили новых. В дальнейшем можно ожидать, что, как и в случае с Minuteman III, у них также будет только один тип МБР наземного базирования на основе той перспективной ракеты, которую они разрабатывают. Но у нас они будут разные, потому что у России совершенно другая стратегия в этой области», — подытожил Кашин.