Посол Антонов: США очень не нравятся российские «Посейдоны» и «Сарматы»

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Соединённым Штатам очень не нравятся новейшие виды вооружений России, в том числе ядерный дрон «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. Он добавил, что в американских академических кругах выражают желание в дальнейшем включить их в новый договор о контроле над вооружениями.
Посол Антонов: США очень не нравятся российские «Посейдоны» и «Сарматы»
  • РИА Новости

«Это правда, «Посейдоны» им очень не нравятся, не нравятся очень «Сарматы». На всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями, конечно же, надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов», и так далее», — сказал посол в эфире «Соловьёв LIVE».

В апреле Россия успешно испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

В Министерстве обороны заявили, что новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта. Кроме того, комплекс может гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Помощник американского госсекретаря по вопросам международной безопасности Кристофер Форд в 2020 году заявил, что США опасаются российских подводных аппаратов «Посейдон», а также «радиоактивных цунами», которые данные аппараты могут вызвать.

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