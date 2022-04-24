Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» может быть оснащён гиперзвуковыми боевыми блоками

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Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» может быть оснащён гиперзвуковыми боевыми блоками
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

В эфире канала «Россия 1» он напомнил, что в основе «Сармата» лежит носитель, который намного мощнее носителя «Авангарда».

«И он создавался в том числе и для боевого оснащения «Авангардом», с учётом того, что их количество на этом комплексе может быть больше», — цитирует Каракаева РИА Новости.

Он также выразил уверенность в том, что появление «Авангарда» создаёт новую эру — «эру гиперзвукового оружия», тогда как ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет.

20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

В Минобороны отметили, что ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта. 

Президент России Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным пуском МБР «Сармат».

Как сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в РВСН планируют начать осенью 2022 года.

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