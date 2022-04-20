Рогозин: МБР «Сармат» планируют поставить в российские ракетные войска осенью
- РИА Новости
«Осенью этого года, после завершения лётно-конструкторских испытаний «Сармата», планируем начать поставки серийных тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», — написал Рогозин в Telegram.
Ранее Минобороны России сообщило, что на космодроме Плесецк из шахтной установки проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
В ведомстве отметили, что новая ракета «Сармат» способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта.
Президент России Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным пуском МБР «Сармат».