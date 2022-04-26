«Не допустить серьёзной конфронтации»: почему Турция говорит о нежелательности прохода в Чёрное море кораблей НАТО
- Эсминец ВМС США USS Porter в районе Босфора
- Gettyimages.ru
- © Isa Terli/Anadolu Agency
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Hurriyet заявил о нежелательности захода военных кораблей НАТО в Чёрное море. Глава военного ведомства отметил, что Анкара не поддерживает действия, которые могут быть восприняты как провокации.
«У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Чёрном море. Мы призываем не горячиться, не паниковать. Неверная информация может привести к недоразумениям. Давайте уважать границы и суверенитет Украины, давайте не будем вызывать недоразумений, которые могут быть восприняты как провокация», — приводит слова Акара агентство ТАСС.
Министр сообщил, что Анкара выступает за сохранение прав прибрежных государств и существующего баланса сил в Чёрном море.
«Если здесь будут нарушены балансы, высока вероятность выхода событий из-под контроля. Не нужно ввергать Чёрное море в атмосферу конкуренции», — сказал Акар.
Также министр обороны Турции не разделяет анонсированные в прошлом году планы США по созданию в Чёрном море сил развёртывания Североатлантического альянса. Акар призвал две другие черноморские страны НАТО — Румынию и Болгарию — воздержаться от поспешных решений.
Отложенные учения
По официальной информации турецкой стороны, сейчас в Чёрном море нет ни одного корабля, принадлежащего ВМС неприбрежных государств.
На прошлой неделе в прямом эфире телеканала CNN Türk министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что по настоянию Анкары НАТО отложило запланированные в Чёрном море военно-морские учения.
«Для этого через Босфор должны были пройти итальянские и британские военные корабли. Мы сказали им, что нам сейчас не следует проводить такие учения и что мы должны отложить их», — сказал Чавушоглу.
- Корабль ВМС Италии на учениях НАТО в Чёрном море
- © nato.int
Ранее в интервью CNN Türk Хулуси Акар заявил, что Анкара не будет пропускать иностранные военные корабли альянса в Чёрное море.
Заявление было сделано в контексте комментария по проблеме мин, дрейфующих в Чёрном море. Акар допустил вероятность их умышленного появления с целью вынудить Анкару пропустить в акваторию натовские минные тральщики. Министр обороны подчеркнул, что Турция не допустит «втягивания Чёрного моря в войну».
Как и другие официальные лица Турции, Акар отметил, что Анкара выстраивает сейчас свою политику в рамках Конвенции Монтрё. Ещё в конце февраля Чавушоглу заявил, что Анкара уведомила «все прибрежные и не прибрежные страны о недопустимости прохода военных кораблей через проливы».
Напомним, Конвенция Монтрё, посвящённая регулированию режима прохода через проливы, была принята в 1936 году. Документ подписали Турция, СССР, Румыния, Болгария, Франция, Великобритания, Югославия, Греция, Австралия и Япония. В 1969 году к конвенции присоединился Кипр.
Документ закрепил суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами и наделил разными правами прибрежные и нечерноморские государства. В частности, общий тоннаж одновременно находящихся в Чёрном море военных судов не прибрежных стран не должен превышать 30 тыс. тонн, а срок пребывания таких кораблей в акватории — не более 21 дня.
После начала спецоперации Турция придерживается 19-й статьи Конвенции Монтрё. В ней говорится, что военные корабли любой страны, ведущей боевые действия, лишаются права проходить через проливы. Исключение составляют суда, идущие в порты приписки.
«Опасные последствия»
В начале марта Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk достаточно подробно разъяснил позицию Турции по Конвенции Монтрё. Он подчеркнул, что Анкара неукоснительно выполняет свои обязательства, вытекающие из документа 1936 года.
«Турция жизненно заинтересована в сохранении стабильности на Чёрном море. От этого зависит её экономика, безопасность и экологическая ситуация вблизи черноморских берегов», — отметил в беседе с RT профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.
Как полагает эксперт, Турция пытается не допустить «превращения Чёрного моря в зону серьёзной конфронтации» и пользуется инструментами, которые прописаны в Конвенции Монтрё.
По мнению Казанцева, Анкара стремится воспрепятствовать возникновению ситуации, которая может привести к конфликту в Чёрном море между НАТО и РФ.
- Эсминец ВМС США USS Ross
- Gettyimages.ru
- © Yulii Zozulia/ Ukrinform/Future Publishing
«Турция не стала вводить санкции против РФ и в целом, как мы видим, дистанцируется от коллективного Запада. Анкара стремится проводить многовекторную политику в условиях текущего обострения. Она явно не желает возникновения конфликта между НАТО и РФ, не желает втягиваться в него и потому опасается любой эскалации в Чёрном море», — говорит Казанцев.
Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал и эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Аналитик считает, что обострение обстановки в бассейне Чёрного моря противоречит национальным интересам Турции.
«Вообще вся эта ситуация на Украине Турции не нужна. Ей кране нежелательно создавать очаг напряжённости возле своих берегов. Конфликт уже привёл к тому, что около побережья Турции стали вылавливать морские мины. Такое никому не может понравиться. Я думаю, что Турция противится вводу кораблей НАТО в акваторию Чёрного моря из-за того, что это приведёт к эскалации конфликта», — сказал Костикин.
Напомним, что ранее натовские Военно-морские силы были частыми гостями в Чёрном море. По подсчётам экспертов Российского совета по международным делам, в 2021 году страны Североатлантического альянса направили через Босфор более 30 военных кораблей.
В ноябре прошлого года в Москве крайне негативно отреагировали на масштабные внеплановые учения НАТО в Чёрном море. Как заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, альянс сконцентрировал «мощную корабельную группировку» и привлёк к выполнению задач стратегическую авиацию.
«Дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие — это серьёзный вызов для нас», — подчеркнул Путин.
За несколько месяцев до учений у берегов Крыма произошёл резонансный инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил госграницу РФ.
Корабль ВМС Соединённого Королевства не реагировал на призывы изменить курс. В этой ситуации пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл предупредительное бомбометание по курсу движения. Спустя некоторое время Defender покинул территориальные воды России. В Москве действия эсминца расценили как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Как полагают в Москве, ситуация с присутствием кораблей нечерноморских членов НАТО изменилась с началом спецоперации. В частности, об этом в апрельском интервью «Комсомольской правде» заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов.
«Начало же специальной военной операции России, очевидно, внесло коррективы в планы возвращения американского присутствия в Чёрном море… в сложившихся условиях до американского командования, видимо, дошло, что безнаказанно «дразнить русского медведя» уже может не получиться без опасных для себя последствий», — сказал Попов.
Также, с точки зрения заместителя секретаря Совбеза РФ, Соединённые Штаты опасаются отправлять корабли в Чёрное море из-за якорных мин, которые оказались в акватории. По словам Попова, взрывные устройства были в спешном порядке установлены у берегов Одессы, Очакова и Черноморска, но из-за плохого обслуживания превратились в «наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Чёрного моря».
Эксперты не исключают, что позиция Соединённых Штатов по военному присутствию в Чёрном море может измениться, особенно на фоне крупных военных поражений Украины. В связи с этим, как полагают аналитики, важно, чтобы Турция не уступала давлению Вашингтона и сохранила приверженность конвенции Монтрё.
«Думаю, что Турция и дальше будет всячески сопротивляться попыткам США обострить обстановку в бассейне Чёрного моря. Анкара старается проводить политику в своих интересах, а они заключаются в стабильной ситуации в Чёрном море и продолжении сотрудничества с Россией, в том числе в военно-технической сфере», — заключил Костикин.
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