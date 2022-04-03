В СБ России допустили, что флот США боится подорваться на украинских минах в Чёрном море

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов назвал возможные причины вывода американских военно-морских сил из Чёрного моря.
В СБ России допустили, что флот США боится подорваться на украинских минах в Чёрном море
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«История провокаций в отношении российского флота изобилует примерами безответственного поведения американских моряков и сдержанной при этом реакции ВМФ России. Однако в сложившихся условиях до американского командования, видимо, дошло, что безнаказанно «дразнить русского медведя» уже может не получиться без опасных для себя последствий... Это одна из причин. Но есть и другая — украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Чёрном море», — заявил Попов в интервью газете «Комсомольская правда».

По его словам, наличие минной опасности в Чёрном море «серьёзно озадачило» военно-морское командование США.

«Поэтому американские корабли побоятся вернуться в Чёрное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности», — отметил Попов.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты вывели свои военно-морские силы из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.

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