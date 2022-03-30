В Пентагоне рассказали о выводе американских ВМС из Чёрного моря из-за ситуации на Украине

Соединённые Штаты вывели свои военно-морские силы (ВМС) из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым... Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Кирби не стал уточнять, когда американские корабли смогут вернуться в Чёрное море.

Ранее стало известно, что эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска.