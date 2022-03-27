Американский эсминец USS Forrest Sherman прибыл в порт Гданьска

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Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска. Об этом сообщает телеканал TVN.
Американский эсминец USS Forrest Sherman прибыл в порт Гданьска
  • Legion-Media

«Американский эсминец USS Forrest Sherman, имевший среди прочего ракетные установки и орудия различного калибра, пришвартовался в порту Гданьска», — говорится в сообщении.

Как пояснили члены экипажа, целью визита является обозначение американского присутствия в регионе.

По данным издания, корабль останется в Польше до конца марта.

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил, что Польше и всей Европе нужно «больше Америки» в военном и экономическом измерениях и попросил ускорить поставки Варшаве современного вооружения из США.

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