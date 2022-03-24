Президент Польши Дуда заявил, что его стране нужно «больше Америки»

Президент Польши Анджей Дуда заявил Варшаве и всей Европе нужно «больше Америки» в военном и в экономическом измерениях.

«Польше и Европе нужно больше Америки, как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США», — сказал Дуда, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в регионе требуется ещё большее участие НАТО.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден 25 марта отправится в Польшу, где проведёт переговоры с Анджеем Дудой.

14 марта президент Латвии Эгилс Левитс попросил власти Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.