Президент Польши Дуда заявил, что его стране нужно «больше Америки»
«Польше и Европе нужно больше Америки, как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США», — сказал Дуда, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, в регионе требуется ещё большее участие НАТО.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден 25 марта отправится в Польшу, где проведёт переговоры с Анджеем Дудой.
14 марта президент Латвии Эгилс Левитс попросил власти Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.