Президент Латвии попросил о постоянном присутствии войск США в Польше и Прибалтике

Президент Латвии Эгилс Левитс попросил власти Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.

«Мы приветствуем нахождение американские войска в Польше и Балтии, нам нужно их постоянное присутствие в этой зоне», — заявил Левитс в интервью CNN.

По его словам, подобный шаг стал бы «мощным сигналом» для России о готовности НАТО к защите стран-членов альянса.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич попросил госсекретаря США Энтони Блинкена о постоянном размещении войск НАТО в стране.

В свою очередь, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши стараются сделать так, чтобы солдат США в республике было как можно больше.

12 марта президент США Джо Байден заявил об отправке 12 тыс. военнослужащих к российским границам.