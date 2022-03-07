Глава МИД Латвии Ринкевич попросил Блинкена о постоянном размещении войск НАТО
«Мы считаем необходимым в условиях текущей ситуации, чтобы войска НАТО, в частности США, находились здесь постоянно», — приводит РИА Новости слова Ринкевича на совместной пресс-конференции с Блинкеном.
Он отметил, что стороны много говорили об усилении восточного фланга НАТО.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши стараются сделать так, чтобы солдат США в республике было как можно больше.