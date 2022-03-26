Президент Польши Дуда попросил Байдена ускорить поставки вооружения Варшаве

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Польский президент Анджей Дуда попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки Варшаве современного вооружения.
Президент Польши Дуда попросил Байдена ускорить поставки вооружения Варшаве
  • AP

«Я обратился с просьбой ускорить программы закупок», — приводит ТАСС его слова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Дуда напомнил, что Польша и США уже заключили контракты на поставки систем ПВО Patriot, а также согласовали программы закупок истребителей F-35, танков Abrams и РСЗО HIMARS.

«Я попросил ускорить реализацию этих заказов по мере возможности, чтобы укрепить нашу безопасность», — пояснил он.

Дуда ранее заявил, что Польше и всей Европе нужно «больше Америки» в военном и экономическом измерениях.

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