Минобороны России: провокаторы распространяют ложную информацию о морском гумкоридоре

На международном канале связи абонент на украинском языке передаёт ложные сведения и призывает к отказу от морского гуманитарного коридора. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российской стороной фиксируются случаи работы на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-морского флота России с призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора», — заявил Мизинцев.

По данным Минобороны, Украина продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах.

Мизинцев также отметил, что ВС России ежедневно открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.