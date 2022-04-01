Минобороны России: провокаторы распространяют ложную информацию о морском гумкоридоре

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На международном канале связи абонент на украинском языке передаёт ложные сведения и призывает к отказу от морского гуманитарного коридора. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: провокаторы распространяют ложную информацию о морском гумкоридоре
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Российской стороной фиксируются случаи работы на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-морского флота России с призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора», — заявил Мизинцев.

По данным Минобороны, Украина продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах.

Мизинцев также отметил, что ВС России ежедневно открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

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