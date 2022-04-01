Минобороны России: провокаторы распространяют ложную информацию о морском гумкоридоре
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Российской стороной фиксируются случаи работы на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-морского флота России с призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора», — заявил Мизинцев.
По данным Минобороны, Украина продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах.
Мизинцев также отметил, что ВС России ежедневно открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.