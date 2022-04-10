Минобороны Турции проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Чёрном море

Турция проводит расследование в связи с дрейфующими минами в акватории Чёрного моря. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«Мины в Чёрном море российского производства, но мы не знаем, какая страна их оставила, мы не можем их идентифицировать», — цитирует Акара телеканал A Haber.

Он отметил, что Турция сотрудничает властями Болгарии и Румынии по этому вопросу.

«Они так же, как и мы, проводят дноуглубительные исследования», — заключил Акар.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.