Турция повысила уровень готовности из-за угрозы дрейфующих мин в море
- AP
- © Virginia Mayo
Об этом сообщает NTV.
«Наши суда-миноискатели, самолёты, вертолёты, беспилотники и сапёры-подводники переведены в повышенный режим готовности. Мы внимательно следим за ситуацией», — сказал он.
Акар также указал, что ситуация с дрейфующими минами в Чёрном море не привела к возникновению сложностей с морским движением в проливе Босфор.
Ранее сообщалось, что Минобороны Турции проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Чёрном море.