Турция повысила уровень готовности из-за угрозы дрейфующих мин в море

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона повысила уровень готовности сапёрных подразделений и других служб из-за сохраняющейся угрозы дрейфующих мин.
Турция повысила уровень готовности из-за угрозы дрейфующих мин в море
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом сообщает NTV.

«Наши суда-миноискатели, самолёты, вертолёты, беспилотники и сапёры-подводники переведены в повышенный режим готовности. Мы внимательно следим за ситуацией», — сказал он.

Акар также указал, что ситуация с дрейфующими минами в Чёрном море не привела к возникновению сложностей с морским движением в проливе Босфор.

Ранее сообщалось, что Минобороны Турции проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Чёрном море.

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