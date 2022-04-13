Турция повысила уровень готовности из-за угрозы дрейфующих мин в море

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона повысила уровень готовности сапёрных подразделений и других служб из-за сохраняющейся угрозы дрейфующих мин.

Об этом сообщает NTV.

«Наши суда-миноискатели, самолёты, вертолёты, беспилотники и сапёры-подводники переведены в повышенный режим готовности. Мы внимательно следим за ситуацией», — сказал он.

Акар также указал, что ситуация с дрейфующими минами в Чёрном море не привела к возникновению сложностей с морским движением в проливе Босфор.

Ранее сообщалось, что Минобороны Турции проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Чёрном море.