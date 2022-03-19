«Уничтожен опорный пункт роты украинских националистов»: Минобороны РФ опубликовано кадры ракетного удара по силам ВСУ

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Сергей Гусаров
В Минобороны РФ опубликовали видеозапись ракетного удара ВКС России по позициям украинских националистов. Из заявлений ведомства следует, что российские экипажи работали парами с малых и предельно малых высот. В результате удара уничтожен опорный пункт националистов и замаскированная бронетехника.
«Уничтожен опорный пункт роты украинских националистов»: Минобороны РФ опубликовано кадры ракетного удара по силам ВСУ
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    • 19 марта 2022

      Российские военные сопроводили более 150 беженцев из Харьковской области к пункту пропуска в Белгородской области.

      На пяти автобусах прибыли в основном дети, пожилые люди и инвалиды. К колонне также присоединились люди на личных автомобилях.

      • Российские военные сопроводили более 150 беженцев из Харьковской области

    • Российская сторона прорабатывает ответ на санкции Соединённых Штатов и Европейского союза, заявил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

      «Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством Российской Федерации», — сказал он РИА Новости. 

      Вместе с этим он указал, что ограничительные меры являются выбором не российской стороны, а Запада.

    • Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 12 снарядов калибра 122 миллиметра. Уточняется, что обстрелам подверглись населённые пункты Александровка и Кременец​​​.

    • Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

      «Каждый день украинские националисты используют гражданское население как живой щит. Прикрываются женщинами и детьми. Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наёмники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства. Поэтому, когда Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя», — отметил он в своём Telegram-канале.

    • Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан.

      По данным ведомства, в Чернигове боевики нацбатов под угрозой физической расправы отбирали у местного населения продукты питания. Кроме того, сообщается, что власти в Запорожье насильно раздавали жителям города зажигательные смеси и призывали мирное население забрасывать ими российские войска.

      «В Харькове националисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи, а в Северодонецке национальные формирования в принудительном порядке расставили местное население вокруг занятых жилых домов. Граждан, отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы, расстреляли», — говорится в сообщении ведомства.

    • В Минобороны России заявили, что экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по позициям украинских националистов.

      «В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщили в министерстве.

      • Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских националистов

    • Борьба со всем русским, нахлынувшая на Европу, граничит с откровенным расизмом, заявил глава первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

      «Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, всё-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов... А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место... взвешенным шагам», — сказал он в интервью РИА Новости.

      По словам собеседника агентства, на фоне антироссийских настроений власти Италии сразу же забыли о двусторонних действующих договорах и соглашениях и успешном опыте сотрудничества. Вместо этого они «подключились к остервенелой русофобской кампании».

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