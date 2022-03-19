«Уничтожен опорный пункт роты украинских националистов»: Минобороны РФ опубликовано кадры ракетного удара по силам ВСУ

В Минобороны РФ опубликовали видеозапись ракетного удара ВКС России по позициям украинских националистов. Из заявлений ведомства следует, что российские экипажи работали парами с малых и предельно малых высот. В результате удара уничтожен опорный пункт националистов и замаскированная бронетехника.