В Минобороны Турции заявили, что Анкара не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море

Турция не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море. Об этом в эфире телеканала «A Haber» заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты вывели свои военно-морские силы из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов назвал возможные причины вывода американских военно-морских сил из Чёрного моря.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.