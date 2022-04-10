В Минобороны Турции заявили, что Анкара не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море

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Турция не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море. Об этом в эфире телеканала «A Haber» заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
В Минобороны Турции заявили, что Анкара не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море
  • РИА Новости

«Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты вывели свои военно-морские силы из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов назвал возможные причины вывода американских военно-морских сил из Чёрного моря.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

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