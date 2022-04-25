В Турции заявили о попытках Анкары держать союзников по НАТО подальше от Чёрного моря
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Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, вход и выход союзников по НАТО в Чёрное море создаст повышенную чувствительность.
«У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Чёрном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям», — сказал он.
Он призвал воздерживаться от провокаций и от двусмысленных шагов.
Ранее Акар заявил, что турецкая сторона повысила уровень готовности сапёрных подразделений и других служб из-за сохраняющейся угрозы дрейфующих мин.