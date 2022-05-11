«Опасная черта»: что может стоять за заявлением командующего ВМС НАТО о планах альянса в Чёрном море

Командующий ВМС Североатлантического альянса Кит Блаунт заявил, что НАТО не планирует «долго оставаться» вне акватории Черноморского региона. Напомним, что в конце февраля Турция закрыла проход по проливам для всех военных кораблей. США не стали препятствовать действиям Анкары и вывели свои ВМС из Чёрного моря. Однако, как считают эксперты, из-за стремления увеличить накачку Украины оружием политика альянса может поменяться. По мнению аналитиков, появление военных кораблей западных стран в Чёрном море повысит риск масштабных боевых действий в регионе.

Североатлантический альянс не собирается долго отсутствовать в Чёрном море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами НАТО Кит Блаунт на встрече с командующим ВМС Болгарии контр-адмиралом Кирилом Михайловым.

«Не могу информировать вас о наших оперативных планах, но могу вас уверить, что мы не планируем долго оставаться вне Чёрного моря», — цитирует Блаунта агентство ТАСС.

Сейчас, как отметил командующий ВМС НАТО, Североатлантический альянс присутствует в Чёрном море военно-морскими силами исключительно черноморских государств — Болгарии, Румынии и Турции.

«Солидарность важна в эти трудные времена. Хочу вас заверить: НАТО по-прежнему привержено своим обязательствам в отношении Чёрного моря и региона… В нашем распоряжении подводные лодки, корабли и самолёты, и мы ежедневно адаптируем их программу и схему маневрирования», — приводит слова Блаунта Болгарское телеграфное агентство.

«Серьёзные последствия»

Напомним, что корабли нечерноморских стран — членов НАТО перестали входить в Чёрное море после решения Турции закрыть проход через Босфор для всех военных кораблей. Такая мера принята Анкарой в конце февраля в соответствии с конвенцией Монтрё.

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Как пояснил в конце апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, политика Анкары направлена на недопущение эскалации в Черноморском регионе.

«Черноморский регион не должен превращаться в зону стратегического противостояния. В противном случае нас ждут серьёзные последствия. Нельзя допускать дальнейшего разрастания конфронтации в регионе», — сказал Акар журналистам в ходе визита в Германию.

Несколько ранее в интервью газете Hürriyet глава Минобороны Турции заявил о нежелательности захода военных кораблей альянса в Чёрное море. Он подчеркнул, что Анкара не поддерживает действия, которые могут быть восприняты как провокации, и выступает за сохранение существующего баланса сил в Чёрном море.

«У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Чёрном море. Мы призываем не горячиться, не паниковать. Неверная информация может привести к недоразумениям… Если здесь будут нарушены балансы, высока вероятность выхода событий из-под контроля. Не нужно ввергать Чёрное море в атмосферу конкуренции», — отметил Акар.

Также министр обороны Турции сообщил, что не разделяет анонсированные в прошлом году планы Вашингтона по созданию в Чёрном море сил развёртывания НАТО. Акар призвал Румынию и Болгарию воздержаться от поспешных решений по американской инициативе.

Ранее должностные лица НАТО и Соединённых Штатов не высказывались в негативном ключе по поводу отсутствия кораблей альянса в Чёрном море.

Например, 30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби отчитался на пресс-брифинге о выводе кораблей США из региона. Позже Кирби рассказал журналистам, что Соединённые Штаты не планируют проведение каких-либо операций в Чёрном море.

24 апреля газета Financial Times опубликовала заявление НАТО о том, что корабли нечерноморских стран — членов блока не будут сопровождать торговые суда в Чёрном море из-за нежелания быть втянутыми в конфликт с РФ.

Также в НАТО прокомментировали ситуацию с минами, появившимися в акватории региона. Как уточнили в альянсе, задачи по их поиску и обезвреживанию возложены на военно-морские силы Болгарии, Румынии и Турции.

По версии российской стороны, возникновение дрейфующих в Чёрном море мин — следствие халатности украинских военных, которые в феврале в спешке устанавливали их у берегов Одессы, Очакова и Черноморска. Об этом, в частности, в апрельском интервью «Комсомольской правде» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«В итоге из оборонительного оружия Украины эти «блуждающие» мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Чёрного моря», — сказал Попов.

Как сообщил замсекретаря Совбеза РФ, корабли ВМС США стали опасаться заходить в Чёрное море из-за риска подорваться. По его словам, у Соединённых Штатов нет развитых минно-тральных сил.

«Поэтому американские корабли побоятся вернуться в Чёрное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности», — предположил Попов.

«Провоцирование напряжённости»

Как отметили опрошенные RT эксперты, заявление Блаунта свидетельствует о том, что НАТО и США готовят почву для возобновления военных миссий в Чёрном море. По словам аналитиков, Западу выгодно использовать акваторию для снабжения ВСУ, поддержки военных операций Украины и организации разнообразных провокаций против РФ.

В комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин напомнил, что Соединённые Штаты и другие страны НАТО уже были уличены в передаче Киеву разведывательных данных и управлении силами ВСУ.

Эсминец ВМС США USS Ross в Одессе в ходе учений Sea Breeze 2021

РИА Новости

© Игорь Маслов

Как написала ранее в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистских боевиков».

«Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», — подчеркнула Захарова.

По мнению Козюлина, заявление Блаунта можно воспринимать как сигнал о том, что НАТО собирается начать оказывать военную поддержку Украины с моря.

«Для альянса Чёрное море — это удобная артерия для доставки крупных партий оружия к Одессе, это расширенные возможности для ведения разведки и попыток противодействия Черноморскому флоту РФ», — сказал Козюлин.

При этом, как полагает эксперт, западные государства будут обосновывать необходимость прекращения действия 19-й статьи конвенции Монтрё, апеллируя к тяжёлой гуманитарной ситуации на Украине. По мнению Козюлина, такие действия НАТО могут подвести блок и Россию к «чрезвычайно опасной черте военного противостояния».

«Альянс постоянно говорит, что не является стороной конфликта, не хочет открытого противостояния с РФ и потому не отправляет войска на Украину. Однако по такой логике НАТО не должно даже допускать мысли об отправке кораблей в Чёрное море из-за риска ввязаться в боевые действия против РФ. В любом случае появление ВМС США и их союзников в регионе только накалит обстановку», — рассуждает Козюлин.

Аналогичную точку зрения в беседе с RT высказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. По его словам, США не собираются отказываться от стремления доминировать в Черноморском регионе.

«Эти планы носят агрессивный характер по отношению к России. Очевидно, что единственная цель их присутствия в регионе — это разведка и провоцирование напряжённости. На период начальной фазы спецоперации ВМС США и НАТО устранились из региона, но вечно находиться за скобками конфликта они не намерены», — говорит Фельдман.

Как считает эксперт, в сложившихся обстоятельствах большое значение будет иметь ход спецоперации и решение Анкары, которая в настоящее время придерживается взвешенной позиции по российско-украинским отношениям.

«Мы видим, что Турция свою позицию не меняла. Её высокопоставленные представители регулярно заявляют, что Анкара не заинтересована в эскалации напряжённости в Чёрном море и потому будет держать проливы на замке даже для союзников по НАТО. Я думаю, что Турция продолжит такую же политику, пока Россия будет проводить спецоперацию», — прогнозирует Фельдман.