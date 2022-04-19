«Разгромить в приграничной полосе»: почему Турция начала новую военную операцию против курдских формирований в Ираке

Анкара в ночь на 18 апреля инициировала новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана, сообщает Минобороны Турции. Эта кампания проводится при активной поддержке авиации на севере Ирака. По объектам РПК нанесены мощные авиаудары, районы вероятного расположения курдских формирований обстреляны также из крупнокалиберной артиллерии. Кроме того, на иракские территории десантировались группы турецкого спецназа, поддержку которым оказывают ударные вертолёты ATAK и БПЛА. По данным Анкары, уже ликвидированы 19 членов РПК. При этом четверо турецких военных были ранены. Как отмечают эксперты, цель текущей операции Анкары — «разгромить базы РПК в приграничной полосе» и отогнать боевиков подальше от границы с Турцией.

Турция в ночь на 18 апреля начала новую военную операцию в Ираке против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической организацией. Об этом сообщает турецкое Минобороны.

Спецоперация проводится при активной поддержке авиации в трёх северных районах Ирака: Метина, Зап и Авашин-Басъян, заявил министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

«Турция в течение 40 лет продолжает борьбу с угрозой терроризма. Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет дружественного и братского Ирака. Наша единственная цель — террористы, угрожающие границам Турции», — приводит слова главы турецкого Минобороны агентство Anadolu.

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При этом предпринимаются все шаги для устранения ущерба мирному населению, а также религиозным и культурным объектам Ирака, отметил Акар.

Министр обороны сообщил, что в рамках первого этапа спецоперации на севере Ирака Анкара достигла всех поставленных задач.

«Операция продолжается успешно и в соответствии с намеченными планами. В рамках первого этапа обеспечен контроль над всеми запланированными целями», — подчеркнул Акар.

Согласно его заявлению, по объектам РПК нанесены мощные авиаудары, районы вероятного расположения курдских формирований обстреляны также из крупнокалиберной артиллерии. Кроме того, на север Ирака десантировались группы спецназа, поддержку которым оказывают ударные вертолёты ATAK и БПЛА.

По словам министра обороны, Турция продолжит спецоперацию, пока не будет ликвидирован последний боевик. По данным Анкары, уже уничтожены 19 членов РПК. При этом были ранены четверо турецких военных.

Турция. Спецоперация. Ирак. РПК

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что с 1984 года, когда РПК впервые осуществила теракт в Турции, от рук этой организации погибли тысячи сотрудников сил безопасности республики, военных и мирных жителей.

Давнее противостояние

Напомним, что текущая спецоперация в Ираке — далеко не первая подобная военная кампания Турции в этой стране против курдских формирований. Так, в 2020 году турецкое Минобороны сообщило, что уничтожило около 150 объектов РПК при поддержке самоходных артиллерийских установок «Шторм» и зенитно-ракетных комплексов в ходе операции «Коготь тигра». Ранее в том же году на иракской территории проводилась и военная операция «Коготь орла». В оборонном ведомстве Турции отметили, что эта кампания стала реакцией на активизацию боевиков РПК, которые пытались наносить удары по турецким полицейским участкам и районам расположения военных баз.

Тогда проведение данной операции в Ираке осудила Лига арабских государств (ЛАГ), отметив, что эта кампания нарушает суверенитет Ирака и отражает экспансионистские амбиции Анкары. В свою очередь, Багдад призвал Анкару «прекратить односторонние боевые действия», при этом выразив готовность иракских властей «сотрудничать в деле контроля над безопасностью границ с соблюдением интересов обеих сторон».

После этого Анкара ещё не раз сообщала о ликвидации боевиков РПК на севере Ирака. Так, в начале апреля Минобороны Турции заявило об уничтожении четырёх террористов ударом с беспилотника.

На прошлой неделе турецкое оборонное ведомство сообщило о ликвидации трёх боевиков РПК на территории Северного Ирака. Как отмечалось, по их расположению в районе Хафтанин был нанесён артиллерийский удар.

При этом ещё в конце марта глава парламентской фракции туркман Ирака Эршат Салихи предупреждал, что Рабочая партия Курдистана усиливает своё присутствие в северной провинции Киркук, что создаёт серьёзную угрозу для местного населения.

«Подальше от границы»

По мнению директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, военного эксперта Семёна Багдасарова, цель текущей спецоперации турецкой стороны на севере Ирака — «разгромить базы РПК в приграничной полосе».

«Анкара хочет отогнать боевиков Рабочей партии Курдистана подальше от границы с Турцией. Анкара добьётся потерь РПК и разгромит их приграничные базы. Операция продлится несколько месяцев», — отметил эксперт в беседе с RT.

Багдасаров пояснил, что такого рода спецоперации важны для Анкары, поскольку военное крыло Рабочей партии Курдистана действует не только в Ираке и других странах Ближнего Востока, например в Сирии, но и в самой Турции.

«С иракской территории РПК может отвечать на удары турецкой стороны, обстреливая инфраструктурные объекты безопасности Турции. При этом основные силы РПК сосредоточены всё же на севере Сирии. В Ираке их штабы также располагаются в северной части, как раз там, где сейчас Анкара проводит спецоперацию», — сказал аналитик.

Боевики Рабочей партии Курдистана в Ираке

AFP

© AHMAD AL-RUBAYE

Багдасаров считает, что проведение новой военной кампании в Ираке связано в том числе и с внутриполитической ситуацией в Турции.

«В 2023 году Анкара проведёт президентские выборы. И подготовка к ним так или иначе ведётся уже сейчас. Эрдоган хочет показать за счёт новой спецоперации, что он решил ряд вопросов, что количество нападений РПК на жандармерию в Турции сократилось», — заявил Багдасаров.

При этом он уверен, что текущие действия Анкары на севере Ирака против курдских боевиков не приведут к полному уничтожению РПК.

«Эрдоган прекрасно понимает, что сейчас он не сможет уничтожить РПК. Но президент Турции намерен показать свою решимость, продемонстрировать, что готов и хочет решать эту проблему», — полагает эксперт.

«Ослабить курдские ряды»

Как напомнил, в свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов в комментарии RT, Турция достаточно давно инициирует спецоперации против боевиков Рабочей партии Курдистана в Ираке, поскольку считает, что курды — это «прежде всего террористы, которые хотят навредить турецкому режиму».

«Поэтому во время очередной военной кампании Анкары вряд ли последуют какие-либо сюрпризы с турецкой стороны. Для Турции борьба с РПК уже стала набором рутинных мероприятий, которые продолжаются на протяжении нескольких лет», — заявил аналитик.

Вавилов также оценил исходные позиции боевиков Рабочей партии Курдистана в Ираке и потенциал турецкой армии.

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«У Анкары больше мощи, чему у группировки РПК, поскольку турецкое государство имеет широкие военные возможности. Но курды не сдаются, они продолжают отражать атаки и даже иногда переходят в контрнаступления. Поэтому сражения ещё будут продолжаться некоторое время. Курды достаточно солидарны друг с другом, движение за курдскую самостоятельность и независимость развивается уже десятки лет», — сказал эксперт.

Кроме того, Вавилов пояснил, почему Анкара приняла решение именно сейчас провести эту спецоперацию.

«Время от времени Турция чувствует более острую необходимость ослабить курдские ряды, чтобы соответствующим образом обезопасить свою страну. Когда под боком существует такой нестабильный регион, то, естественно, необходимо проводить такого рода операции, чем Анкара и занимается», — отметил аналитик.

Впрочем, Вавилов считает, что у Эрдогана нет далеко идущих планов в связи с новой военной кампанией в Ираке.

«Турция имеет достаточно узкие лимиты. Все боевые действия разворачиваются преимущественно на пограничных территориях. Это тактическая, а не стратегическая операция по нанесению очередного урона РПК», — сказал он.

Вавилов также заявил, что Запад, скорее всего, публично никак не отреагирует на операцию Турции в Ираке.

«Там к таким действиям Анкары уже привыкли, и каких-то особых выступлений по этому поводу в защиту курдов, вероятно, не последует», — отметил аналитик.

При этом Вавилов считает, что военная операция Анкары в Ираке, несмотря на цель защитить Турцию от нападок боевиков РПК, не будет способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«Подобного рода действия не приведут к увеличению уровня безопасности в Ираке и в регионе в целом, где существует множество очагов нестабильности — например, в Сирии или в других странах», — полагает эксперт.

Вавилов уверен, что арабские страны не будут поддерживать или же, наоборот, противодействовать спецоперации Турции в Ираке.

«Ни в ту, ни в другую сторону эти государства действовать не будут. У них слишком много своих проблем, в частности тех, которые до сих пор не удалось решить после «арабской весны», — сказал аналитик.

Турецкая артиллерия на границе с Ираком

AFP

© MUSTAFA OZER

При этом Вавилов полагает, что, несмотря на заявления Анкары о намерениях вести спецоперацию до уничтожения последнего курдского боевика, «особенно долго эта кампания развиваться не будет».

«В Багдаде достаточно напряжённо воспринимают такого рода операции, иногда заявляют протесты. Поэтому нынешняя кампания вскоре закончится и Турция сделает паузу. Однако потом такого рода действия всё равно будут продолжены», — заявил эксперт.

Кроме того, Вавилов не исключил, что США, которые имели тесные связи с курдами, могут и сейчас «исподтишка начать помогать» боевикам Рабочей партии Курдистана.

«У американцев с турками достаточно напряжённые отношения. Много расхождений по разным вопросам. Турция — это, конечно, член НАТО, но и курды являются важной составной частью американской политики в регионе. Поэтому США будут продолжать скрыто поддерживать РПК. Особенно в тех условиях, которые сейчас сложились в Сирии, где без курдов Соединённым Штатам будет сложно удерживать территории», — заключил аналитик.