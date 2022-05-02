Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию на Украине 

Главы Министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили ситуацию на Украине. Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что переговоры прошли 2 мая по инициативе Анкары.

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы», — заявили в министерстве.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует на этой неделе провести переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

В конце апреля Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учётом переговоров российского лидера с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.