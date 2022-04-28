Путин обсудил с Эрдоганом гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учётом переговоров российского лидера с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин обсудил с Эрдоганом гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе
  • РИА Новости

«Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в частности с учётом итогов переговоров в Москве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша», — говорится в сообщении.

Стороны условились о дальнейших контактах.

26 апреля Гутерреш в ходе встречи с Путиным заявил, что понимает наличие у России претензий к тому, что происходит на Украине, и к европейской безопасности.

В свою очередь, Путин напомнил Гутеррешу, что проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

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