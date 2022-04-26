Гутерреш заявил, что понимает наличие у России претензий к ситуации на Украине и в Европе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что понимает наличие у России претензий к тому, что происходит на Украине, и к европейской безопасности.

«Я понимаю, что у Российской Федерации есть ряд претензий по отношению к тому, что происходит на Украине, а также европейской, глобальной безопасности», — сказал глава всемирной организации.

Он отметил, что эти «недовольства» нужно разрешать инструментами, которые предоставлены Уставом ООН.

Глава российского государства в начале встречи напомнил Гутеррешу, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.