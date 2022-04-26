Гутерреш заявил, что понимает наличие у России претензий к ситуации на Украине и в Европе
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«Я понимаю, что у Российской Федерации есть ряд претензий по отношению к тому, что происходит на Украине, а также европейской, глобальной безопасности», — сказал глава всемирной организации.
Он отметил, что эти «недовольства» нужно разрешать инструментами, которые предоставлены Уставом ООН.
Глава российского государства в начале встречи напомнил Гутеррешу, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.