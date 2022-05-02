Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным на текущей неделе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе провести переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — сказал Эрдоган журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.

28 апреля президенты Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учётом переговоров российского лидера с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.