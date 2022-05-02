Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным на текущей неделе

Короткая ссылка
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе провести переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным на текущей неделе
  • AP
  • © Turkish Presidency Press Service

«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — сказал Эрдоган журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.

28 апреля президенты Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учётом переговоров российского лидера с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить