Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным на текущей неделе
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«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — сказал Эрдоган журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Он выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.
28 апреля президенты Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учётом переговоров российского лидера с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.