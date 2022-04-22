Представитель Пентагона Кирби: ВМС США не планируют операций в Чёрном море

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Военно-морские силы США не планируют проведение операций в Чёрном море, в том числе для деблокады портов. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Если вы спрашиваете, собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Чёрном море, то ответ — нет», — цитирует РИА Новости Кирби.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 70 судов из 18 стран остаются заблокированными в семи украинских портах.

До этого турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Турция не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море.

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