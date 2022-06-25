«Для решения специальных задач»: чем уникален разведывательно-ударный вертолёт Ка-52

25 лет назад первый полёт совершил двухместный разведывательно-ударный вертолёт Ка-52. Широкой публике он больше известен под наименованием «Аллигатор». Эта машина создавалась на основе одноместного Ка-50 «Чёрная акула». Её доводка продолжалась до 2006 года, а серийное производство началось в 2008-м. Машину отличает необычайная манёвренность, современная авионика и широкая номенклатура вооружения. По мнению экспертов, без Ка-52 невозможно представить армейскую авиацию России.

25 июня 1997 года лётчик-испытатель Александр Смирнов впервые поднял в небо опытный экземпляр разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, который позднее получил грозное название «Аллигатор».

Этой винтокрылой машине суждено было стать одним из самых распространённых вертолётов армейской авиации ВКС России. Большая популярность Ка-52 — результат огромного труда отечественной промышленности, которой после распада СССР приходилось работать в непростых финансовых условиях.

«Ка-52 создавался достаточно долго и не без проблем. Но эти усилия не были напрасными. Россия получила потрясающий по совокупности основных характеристик боевой вертолёт. Сейчас без «Аллигатора» невозможно представить армейскую авиацию нашей страны», — отметил в комментарии RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Манёвренность и защищённость

«Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант позднесоветского вертолёта Ка-50 «Чёрная акула» разработки ОКБ Камова. Машина была принята на вооружение в 1995 году и получила высокие оценки военных.

Главными преимуществами Ка-50 были его невероятная манёвренность, эффективность на малых высотах и превосходная устойчивость.

Ка-50 «Чёрная акула»

RT

Как и в других камовских аппаратах, в «Чёрной акуле» конструкторы реализовали соосную схему с двумя несущими винтами. Она считается технологически сложной и дорогостоящей, но при этом существенно повышает лётные возможности носителя.

Революционным отличием «Чёрной акулы» от остальных советских вертолётов была её одноместная компоновка. Камовцы отважились на очень смелый эксперимент, заменив функционал штурмана-оператора автоматизированным электронным оборудованием.

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Но в 1990-е годы в Минобороны РФ из-за тяжёлого положения в экономике страны решили отказаться от дальнейшей реализации программы Ка-50 и поручили ОКБ создать двухместную модификацию вертолёта, впоследствии ставшую Ка-52.

Однако часть уже находившихся в парке ВВС России «Чёрных акул» продолжала эксплуатироваться. По информации Минобороны, Ка-50 применялись в контртеррористической операции в Чечне в 2000—2001 годах и успешно выполнили поставленные задачи.

Получив двухместную кабину, машина сильно потяжелела. Чтобы уменьшить её массу, конструкторы изменили геометрию носовой части фюзеляжа, а также установили усовершенствованные двигатели и авионику.

Доводка будущего Ка-52 продолжалась до 2006 года. Серийное производство «Аллигатора» стартовало в 2008-м на заводе «Прогресс» в Приморском крае, а спустя три года вертолёт был официально принят на вооружение.

«Аллигатор» считается одной из самых совершенных боевых машин в своём классе. Он способен быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции, выполнять сложный пилотаж и вести воздушный бой на малых высотах.

Максимальная взлётная масса Ка-52 составляет 11,3 т, длина фюзеляжа — 13,8 м, крейсерская скорость — 250 км/ч, практическая дальность — 455 км, скороподъёмность — 960 м в минуту, а боевая нагрузка — 2 т.

Как сообщается в материалах «Ростеха», при создании «Аллигатора» использовались самые передовые технологии российского авиастроения. В частности, в машине были реализованы новейшие разработки в авионике, вооружении, в области применения композитов и обеспечения безопасности полётов.

Вертолёт предназначен для уничтожения бронетехники, пехоты, малоскоростных воздушных целей на переднем крае и в тактической глубине театра военных действий. Также «Аллигатор» способен проводить разведку и управлять группой боевых ударных вертолётов.

Боевая работа «Аллигатора»

© Министерство обороны РФ

«Отличительной особенностью Ка-52 является возможность его использования для решения специальных задач, к числу которых относятся выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей взаимодействующим спецподразделениям, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток», — отмечается в материалах Минобороны.

На Ка-52 установлены два газотурбинных двигателя ВК-2500. Эти силовые агрегаты были созданы на замену советским ТВ-117. На сайте производителя (петербургского предприятия АО «ОДК-Климов») говорится, что ВК-2500 улучшает манёвренность носителя, повышает его скорость и грузоподъёмность.

Большое внимание создатели этого силового агрегата уделили вопросам безопасности. Двигатель имеет чрезвычайный режим мощности 2700 л. с., который позволяет экипажу пилотировать вертолёт при отказе одного из агрегатов. Кроме того, ВК-2500 не имеет ограничений по географии эксплуатации.

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Создатели Ка-52 позаботились и об авионике вертолёта. «Аллигатор» получил радиолокационный комплекс «Арбалет», отвечающий за поиск целей и общий контроль воздушной обстановки. Благодаря этому комплексу «Аллигатор» способен оперативно находить цели для поражения и избегать опасные метеообразования.

«Арбалет» может сопровождать до 20 целей, причём танк обнаруживается на расстоянии 12 км, штурмовик — на 15 км, ракета ПЗРК — на 5 км, линии электропередачи — на 500 м.

Помимо радиолокационного комплекса, для наблюдения за окружающим пространством Ка-52 оснащается оптическим, инфракрасным и телевизионным оборудованием, а пилоты могут использовать нашлемные микродисплеи и очки ночного видения.

Ещё один важный элемент бортового оборудования Ка-52 — лазерно-лучевая система наведения управляемого оружия и комплекс обработки видеоизображений.

В арсенал «Аллигатора» входит весьма обширная номенклатура вооружения: 30-мм пушка 2А42 с 460 патронами, различные типы авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет.

«Большое количество вариантов вооружения достигается за счёт шести точек подвески, на которых могут устанавливаться авиационные пушки, управляемые и неуправляемые ракеты, авиационные бомбы различного калибра, а также дополнительные топливные баки», — говорится на сайте «Ростеха».

«Аллигаторы» в ходе спецоперации ВС РФ

РИА Новости

По словам экспертов, для поражения целей на значительных расстояниях Ка-52 использует управляемую ракету «Вихрь-1». Её максимальная дальность составляет 8 тыс. м. Ракета предназначена для уничтожения наземных манёвренных бронеобъектов, оснащённых блоками динамической защиты, и среднескоростных воздушных целей (вертолёты, штурмовики, БПЛА). Бронепробиваемость снаряда за динамической защитой составляет 750 мм.

Другое достоинство «Аллигатора» — высокая защищённость экипажа. Вертолёт получил мощную броневую защиту и современные катапультные кресла. Также более безопасным полёт машины делает нашлемная система целеуказания и индикации. Это устройство обеспечивает круглосуточное и всепогодное пилотирование и применение средств поражения, значительно снимая нагрузку с пилотов.

«Непростой экзамен»

Боевое крещение Ка-52 получил в Сирии, оказывая огневую поддержку правительственным войскам, которые освобождали страну от незаконных вооружённых формирований, включая ИГ*.

В последние годы российская промышленность проводит модернизацию Ка-52 с учётом сирийского опыта. На сегодняшний день подробной информации о работе по обновлению вертолёта немного. Но, как полагают эксперты, усовершенствование затрагивает авионику и ударное вооружение.

Недавно арсенал «Аллигатора» пополнился высокоточной ракетой под шифром «Изделие 305» дальностью 14,5 км. Впервые широкой публике она была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Важным достоинством «Изделия 305» является принцип «выстрелил — забыл», когда ракета сама захватывает цель и у экипажа нет необходимости её сопровождать. 20 июня РИА Новости сообщило, что «Изделие 305» применялось в ходе спецоперации на Украине.

Из данных Минобороны России следует, что «Аллигаторы» достаточно активно участвуют в боевых действиях на Украине. В небо они часто поднимаются вместе с разведывательно-ударными вертолётами Ми-28НМ «Ночной охотник» и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ «Терминатор».

«Винтокрылые машины новейшего поколения Ка-52 успешно применяются в ходе специальной военной операции ВС РФ для подавления опорных пунктов подразделений, уничтожения скоплений живой силы и военной техники ВСУ», — отмечают в военном ведомстве.

В беседе с RT авиационный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко обратил внимание на то, что Ка-52 регулярно применяются на Украине в тёмное время суток.

«Ка-52 выдерживает на Украине непростой экзамен прежде всего из-за насыщенности ПЗРК, чего не было в Сирии. Ночь естественным образом повышает скрытность действий «Аллигаторов». Да, тяжелее приходится не только противнику, но и лётчикам. Однако, судя по всему, с поставленными задачами они справляются», — отметил Дрозденко.

Кадры боевой работы ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации

Владимир Попов также уверен, что экипажи Ка-52 вносят серьёзный вклад в уничтожение войск противника и военной инфраструктуры Украины.

«ВСУ — серьёзный, хорошо вооружённый противник, поэтому в определённом смысле спецоперация позволила раскрыть потенциал «Аллигаторов». Эти машины продемонстрировали потрясающую манёвренность, живучесть и высокие боевые качества», — подытожил Попов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.