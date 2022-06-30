«Противодействие каналам управления»: как в ходе СВО действует российский комплекс РЭБ «Красуха-С4»

Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» в ходе спецоперации. Это вооружение применялось в ЛНР для сканирования воздушного пространства и подавления бортовой радиолокационной станции БПЛА. Отмечается, что характеристики «Красухи-С4» позволяют обнаруживать все виды воздушных целей и бороться с низколетящими аппаратами, которые не всегда доступны для поражения средствами ПВО. По словам экспертов, на Украине комплекс показал высокую эффективность как элемент обеспечения противовоздушной обороны и инструмент дезорганизации системы управления подразделениями ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-С4» в ходе специальной военной операции. Данный тип нелетального оружия был применён в ЛНР для сканирования воздушного пространства и подавления бортовой радиолокационной станции разведывательного БПЛА украинской армии.

На видео запечатлены замаскированная позиция «Красухи-С4» и действия расчёта по ликвидации угрозы, исходящей от вражеского дрона.

«Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Как отмечают военнослужащие расчёта «Красухи-С4», тактико-технические характеристики системы позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущиеся на предельно малой высоте.

Боевая работа комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-С4» в ходе СВО

В комментарии телеканалу «Звезда» командир роты комплексов РЭБ с позывным Астра заявил, что воздушная активность ВСУ на их участке существенно сократилась.

«Активность (летательных аппаратов противника. — RT) практически сходит на нет уже на протяжении трёх месяцев. С каждым днём всё меньше и меньше авиация противника пытается показаться в зоне доступности наших радаров. Потому что эффективность у нас практически 100%», — сказал военнослужащий.

Радиоэлектронный удар

«Красуха-С4» предназначена для прикрытия командных пунктов, группировок войск, аэродромов, средств ПВО и важных промышленных объектов. Комплекс способен глушить сигналы радиолокационных станций и радиоканалы управления БПЛА.

Под воздействием излучения «Красухи-С4» вражеские летательные аппараты теряют навигацию и связь. Если они летят на малой высоте, то вынуждены подниматься выше, становясь тем самым мишенями для огневых средств ПВО.

Данный комплекс — один из образцов семейства «Красуха», разработанного специалистами новгородского АО «Научно-производственное объединение «Квант» (входит в АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех»).

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«Красуха» — класс мобильных средств РЭБ, у которых по-прежнему нет аналогов в мире. Если говорить конкретно о «Красухе-С4», то это серийнно выпускаемое нашей промышленностью изделие. В публичном пространстве чаще всего оно называется просто «Красуха-4», — пояснил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

«Красуха-С4» состоит из двух машин на четырёхосном шасси КамАЗ. Вездеходы — носители широкого перечня оборудования: антенн, радиостанций, спутниковых навигационных систем, усилителей мощности, аппаратуры передачи данных.

Радиус действия «Красухи-С4» превышает 300 км. Таким образом, один комплекс способен прикрывать участок 600 км. Оборудование системы позволяет ставить радиопомехи в широком диапазоне частот без ограничения по азимуту и углу места.

«С помощью уникального оборудования комплекс может одинаково эффективно работать практически по любым воздушным целям. При этом ни скорость, ни высота воздушного судна противника не влияют на боевые качества «Красухи». Средство (РЭБ. — RT) позволяет обнаружить цель в воздухе, произвести захват — сопровождение и в случае необходимости поставить помеху», — говорится в материалах «Ростеха».

Аппаратура комплекса «Красуха-С4»

© Ростех

Помимо противодействия авиации, «Красуха-С4» может успешно бороться со средствами наведения высокоточного оружия. Воздействуя на них, комплекс РЭБ искажает навигационное поле в районе сосредоточения сил, которые неприятель намеревается уничтожить. Таким образом противник лишается возможности нанести точечный удар.

Кроме того, «Красуха-С4» может блокировать передачу данных авианаводчиками неприятеля и создавать радиолокационный купол, защищающий полевые узлы связи и системы управления войсками от обнаружения вражеской разведкой.

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Как говорится в материалах Минобороны РФ, с целью прикрытия объектов военной инфраструктуры расчёты «Красухи-С4» сканируют источники радиоизлучения и пеленгуют бортовые радиолокационные станции самолётов неприятеля. Затем они находят уязвимые частоты управления и наносят так называемый радиолокационный (радиоэлектронный) удар.

Мощность излучения «Красухи-С4» настолько велика, что она способна создавать помехи в работе аппаратуры даже самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и комплексно воздействовать на вражеские системы связи и управления.

В то же время на театре военных действий «Красухе-С4» необходимо регулярно менять позиции, чтобы избегать возможного авиационного или ракетного поражения.

По словам экспертов, все средства радиоэлектронной борьбы являются мощным источником радиоизлучения. Пока комплексы РЭБ заняты прикрытием наземных сил, они рискуют сами стать объектом атаки с применением, например, противорадиолокационных ракет.

Дезорганизация управления

Семейство комплексов «Красуха» применялось в сирийской операции. В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин предположил, что «Красухи-С4» и другие стоящие на вооружении ВС РФ средства радиоэлектронной борьбы были доработаны с учётом опыта, полученного в арабской республике.

«Возможности российских средств РЭБ и особенности их боевого применения — это во многом закрытая тема. Комплексов много, и мы точно не знаем специализацию каждого. Но ряд выводов всё-таки можно сделать. Скорее всего, реальные характеристики «Красухи-С4» намного выше официально декларируемых. Также очевидно, что этот тип нелетального оружия постоянно совершенствуется с учётом боевого опыта и развития электронных систем потенциального противника», — отметил Литовкин.

Комплекс РЭБ «Красуха-С4»

© Ростех

Как полагает эксперт, характер боевых действий на Украине требует от российской армии широкого применения систем радиоэлектронного подавления.

«По всей видимости, это и происходит. У нашего противника много западного вооружения, поэтому необходимо выводить из строя их электронную начинку. Я думаю, что под воздействием наших средств РЭБ на Украине оказываются мобильные, радио-, видео-, спутниковые каналы связи, осуществляется противодействие каналам управления высокоточным оружием и БПЛА», — рассуждает Литовкин.

По словам эксперта, применение «Красухи-С4» и других комплексов радиоэлектронного подавления приводит к дезорганизации системы управления подразделений ВСУ.

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«Современный манёвренный бой сейчас на Украине ведут обе стороны. Он априори предполагает поддержание постоянного канала связи между подразделениями. Однако, если верить украинским пабликам, из-за отсутствия нормальной коммуникации вэсэушники часто обстреливают друг друга. Много украинских солдат гибнут под «дружественным» огнём, и это прямое следствие профессиональной работы наших расчётов средств РЭБ», — пояснил Литовкин.

В свою очередь, Александр Хроленко считает, что «Красуха-С4» и другие комплексы радиоэлектронной борьбы в большей мере задействованы на Украине в обеспечении противовоздушной обороны.

«Все летательные аппараты противника тем или иным образом поддерживают связь с центрами управления. Работа средств РЭБ направлена на прерывание этих каналов, заглушение сигналов. Аппаратура летательных аппаратов временно выводится из строя, нарушается управление, возможность использовать разведывательное оборудование и ударное вооружение», — говорит Хроленко.

По мнению эксперта, особое значение «Красуха-С4» имеет для борьбы с низколетящими целями — вертолётами, самолётами-штурмовиками, некоторыми типами БПЛА.