«В результате удара российской артиллерии»: в Харьковской области уничтожены до 100 боевиков нацформирования «Кракен»

Вблизи села Питомник в Харьковской области ударом российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и порядка десяти единиц боевой техники, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что остатки этого подразделения были отведены в Харьков. При этом на Лисичанском направлении фиксируются многочисленные случаи, когда украинские военнослужащие из-за голода оставляют позиции и дезертируют. Ранее в ЛНР сообщили, что прервали поставки обеспечения ВСУ в лисичанский гарнизон.

Российская артиллерия нанесла удар по позициям боевиков нацистского формирования «Кракен» в районе населённого пункта Питомник Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, были уничтожены до 100 боевиков и около десяти единиц боевой техники.

«Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков», — добавил он.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России были ликвидированы четыре пункта управления, в том числе батальоны территориальной обороны Харькова и база подготовки иностранных наёмников вблизи Николаева. Конашенков также рассказал об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ в 32 районах, базы ремонта техники ВСУ, восьми складов боеприпасов и вооружения, базы горючего.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинов и Александрово-Калиновск и два артиллерийских взвода, обстреливавших населённые пункты ДНР. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и миномётные подразделения в 68 районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок SAESAR французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216 районах.

Авиация ВКС России сбила в воздухе самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины и уничтожила самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В свою очередь, российские средства ПВО сбили два самолёта Су-25, вертолёт Ми-8, девять украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили семь украинских баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

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Вместе с тем российские ВС продолжают наступательные действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

«Большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения осталось только 30 военнослужащих. В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», — заключил Конашенков.

ЛНР взяла под контроль все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной

Подразделения российских войск и силы Народной милиции Луганской Народной Республики перекрыли трассу, соединяющую Артёмовск и Лисичанск.

«По этой дороге прервано полностью сообщение и поставки обеспечения ВС Украины в лисичанский гарнизон», — сказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв, чьи слова приводит ТАСС.

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Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко добавил, что союзные войска контролируют все трассы, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной: «Сейчас трассы, которые существовали ранее, полностью под нашим контролем».

По его словам, остался ряд просёлочных грунтовых дорог, по которым украинские военнослужащие пытаются передвигаться.

Он также отметил, что украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают мины, в том числе запрещённые противопехотные.

МИД РФ — о референдумах на освобождённых территориях Украины

Жители освобождённых территорий Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик должны сами определять своё будущее, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

«Мы знаем, что граждане, проживающие на освобождённых от нацистов землях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, не желают возвращения киевской власти, которая угрожает им репрессиями за якобы «предательство» и «коллаборационизм» с Россией, за принадлежность к русской культуре и желание говорить на русском языке», — заявил он.

Ранее в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях заявляли о намерении провести референдумы о присоединении к РФ.