МО: в Харьковской области уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен»

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В Харьковской области уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около десяти единиц боевой техники.
МО: в Харьковской области уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около десяти единиц боевой техники», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 100 наёмников и украинских военных под Харьковом.

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