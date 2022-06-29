МО: в Харьковской области уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен»
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населённого пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около десяти единиц боевой техники», — говорится в заявлении.
По информации ведомства, командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 100 наёмников и украинских военных под Харьковом.