В Минобороны России сообщили об уничтожении более 100 наёмников и украинских военных под Харьковом.

В ведомстве отметили, что совместные действия российских войск, подразделений народных милиций ДНР и ЛНР наносят критические потери ВСУ.

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове... и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады... уничтожены более 100 украинских военнослужащих, иностранных наёмников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — заявили в Минобороны.

Союзные войска уничтожили под Харьковом более 100 военнослужащих ВСУ и наёмников

Кроме того, российские средства ПВО сбили на Украине три самолёта и один вертолёт за сутки.

Также сообщили об ударе российских Воздушно-космических сил по ангарам с вооружениями из США и стран Евросоюза в Кременчуге Полтавской области в ходе спецоперации на Украине.