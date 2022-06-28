В Минобороны России заявили о трёх сбитых самолётах Су-25, вертолёте Ми-8 и девяти беспилотниках на Украине.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три самолёта Су-25 и один вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Первомайское Николаевской области», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отчитались об уничтожении девяти украинских БПЛА в районах населённых пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка, Дмитровка Харьковской области, а также в нескольких посёлках ЛНР и ДНР.

В республиках перехватили семь ракет комплекса «Точка-У» и десять реактивных снарядов системы залпового огня.

Российские средства ПВО сбили на Украине три самолёта и один вертолёт за сутки

Кроме того, Министерство обороны России сообщило об ударе российских воздушно-космических сил по ангарам с вооружениями из США и стран Евросоюза в Кременчуге Полтавской области в ходе спецоперации на Украине.