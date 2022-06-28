Минобороны России сообщило об ударе по ангарам с вооружениями от Запада в Кременчуге
- РИА Новости
Удар был нанесён 27 июня высокоточным оружием воздушного базирования.
В поражённых ангарах, расположенных в районе Кременчугского завода дорожных машин, находилось поступившее от США и европейских стран вооружение и боеприпасы, планировавшееся для дальнейшей отправки украинской группировки войск в Донбассе.
«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре», — заявили в министерстве.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.