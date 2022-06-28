Минобороны России сообщило об ударе по ангарам с вооружениями от Запада в Кременчуге

Министерство обороны России сообщило об ударе российских Воздушно-Космических сил по ангарам с вооружениями из США и стран Евросоюза в Кременчуге Полтавской области в ходе спецоперации на Украине.

Удар был нанесён 27 июня высокоточным оружием воздушного базирования.

В поражённых ангарах, расположенных в районе Кременчугского завода дорожных машин, находилось поступившее от США и европейских стран вооружение и боеприпасы, планировавшееся для дальнейшей отправки украинской группировки войск в Донбассе.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре», — заявили в министерстве.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.