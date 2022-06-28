Минобороны России сообщило об ударе по ангарам с вооружениями от Запада в Кременчуге

Короткая ссылка
Министерство обороны России сообщило об ударе российских Воздушно-Космических сил по ангарам с вооружениями из США и стран Евросоюза в Кременчуге Полтавской области в ходе спецоперации на Украине.
Минобороны России сообщило об ударе по ангарам с вооружениями от Запада в Кременчуге
  • РИА Новости

Удар был нанесён 27 июня высокоточным оружием воздушного базирования.

В поражённых ангарах, расположенных в районе Кременчугского завода дорожных машин, находилось поступившее от США и европейских стран вооружение и боеприпасы, планировавшееся для дальнейшей отправки украинской группировки войск в Донбассе.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре», — заявили в министерстве.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить