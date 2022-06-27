Постпред России при ООН Полянский прокомментировал ситуацию с ТЦ в Кременчуге

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

«Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок», — указал Полянский.

Он также отметил, что киевский режим заинтересован в том, чтобы «держать фокус внимания на Украине» в преддверии саммита НАТО в Мадриде.

Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге.