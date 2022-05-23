Небензя: западные СМИ признали гибель многих жителей Бучи от артиллерии ВСУ

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные средства массовой информации под давлением фактов вынуждены были признать гибель многих жителей Бучи в результате ударов артиллерии Вооружённых сил Украины.
Небензя: западные СМИ признали гибель многих жителей Бучи от артиллерии ВСУ
  • AP
  • © Seth Wenig

Об этом Небензя сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

Он отметил, что инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных, был раскручен СМИ по заказу правительств стран Запада. 

Небензя добавил, что западные СМИ раскручивали откровенные фейки, а все объективные факты и свидетельства замалчивали. 

Он подчеркнул, что в результате под давлением фактов даже западные масс-медиа были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждали в Киеве, а в результате взрывов артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые применялись украинскими военными при бомбёжке этого населённого пункта.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Россия после достижения определённых договорённостей с Украиной столкнулась с провокацией в Буче, к которой не имеет никакого отношения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело по факту украинской провокации в Буче.

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