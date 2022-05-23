Небензя: западные СМИ признали гибель многих жителей Бучи от артиллерии ВСУ

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные средства массовой информации под давлением фактов вынуждены были признать гибель многих жителей Бучи в результате ударов артиллерии Вооружённых сил Украины.

Об этом Небензя сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

Он отметил, что инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных, был раскручен СМИ по заказу правительств стран Запада.

Небензя добавил, что западные СМИ раскручивали откровенные фейки, а все объективные факты и свидетельства замалчивали.

Он подчеркнул, что в результате под давлением фактов даже западные масс-медиа были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждали в Киеве, а в результате взрывов артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые применялись украинскими военными при бомбёжке этого населённого пункта.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Россия после достижения определённых договорённостей с Украиной столкнулась с провокацией в Буче, к которой не имеет никакого отношения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело по факту украинской провокации в Буче.