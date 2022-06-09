В Херсонской области анонсировали проведение референдума о вхождении в Россию в этом году
«Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято», — цитирует его РИА Новости.
Стремоусов отметил, что приоритетной задачей региона на данный момент является повышение социально-экономического развития региона.
«Мы сделаем всё необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной», — подчеркнул он.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов анонсировал проведение референдума о вхождении региона в состав России в этом году.
По его словам, подготовка к нему займёт несколько месяцев.