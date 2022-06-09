В Херсонской области анонсировали проведение референдума о вхождении в Россию в этом году

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что референдум в Херсонской области о присоединении к России намерены провести в 2022 году.

«Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов отметил, что приоритетной задачей региона на данный момент является повышение социально-экономического развития региона.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной», — подчеркнул он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов анонсировал проведение референдума о вхождении региона в состав России в этом году.

По его словам, подготовка к нему займёт несколько месяцев.