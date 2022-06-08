В Запорожской области анонсировали проведение референдума о вхождении в Россию в этом году
- РИА Новости
«Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдёт в текущем году. Подготовка займёт несколько месяцев», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, в ближайшее время представят формулировку вопросов предстоящего референдума.
Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.