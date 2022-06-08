В Запорожской области анонсировали проведение референдума о вхождении в Россию в этом году

Референдум по вхождению в Россию пройдёт в Запорожской области в 2022 году, подготовка займёт несколько месяцев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдёт в текущем году. Подготовка займёт несколько месяцев», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, в ближайшее время представят формулировку вопросов предстоящего референдума.

Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.