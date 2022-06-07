В Запорожской области заявили о проработке технических вопросов референдума

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Помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артём Шарлай заявил, что в регионе прорабатываются технические вопросы проведения референдума о вхождении в состав России, но точные сроки пока не определены.
В Запорожской области заявили о проработке технических вопросов референдума
  • РИА Новости

«Технически сейчас прорабатываются вопросы как это делать, когда это делать», — цитирует Шарлая ТАСС.

Он добавил, что ещё значительная часть области, где проживает почти половина населения региона, «находится под контролем Запада, нацистов».

Шарлай отметил, что жители города Запорожье сейчас не смогут проголосовать, поскольку запуганы. 

«Потому что, если они скажут «да», что «хотим в Россию», — их тут же СБУ заберёт в свои застенки», — сказал он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.

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