Около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Российской Федерацией, об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет сомнения, что мы вернёмся в родную гавань. Это говорит вся социология на освобождённой территории Запорожской области. Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают «да». Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят «нет». Мы видим, что динамика идёт», — сказал Рогов журналистам.

31 мая глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила о планах по открытию в Мелитополе дополнительных центров по получению российского гражданства. По её словам, людей, желающих подать документы, «очень много».

Владимир Рогов выразил мнение, что украинские военные базы на территории региона необходимо передать России.